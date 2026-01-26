«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» со счетом 2:1
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» смог в гостях обыграть минское «Динамо».
Игрок команды "Салават Юлаев" Владислав Ефремов
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
Первую шайбу в ворота хозяев во втором периоде забросил Егор Сучков: поймав ее после передачи Григория Панина, он с острого угла отправил ее в сторону голкипера «динамовцев». До конца периода минчане сравняли счет. У хозяев площадки отличился Даниил Липский.
До конца основного времени командам не удавалось поразить ворота друг друга. Точку в противостоянии во время овертайма поставил «юлаевец» Владислав Ефремов — 2:1.