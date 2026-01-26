По мотивам «Приключений поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм

Весной начнутся съемки полнометражного фильма, основанного на советском мультфильме «Приключения поросенка Фунтика», сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». Работу над проектом ведут продюсерский центр «Вольга» и кинокомпания «КиноЦех». Рабочее название киноленты — «Приключения Фунтика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТО «Экран» Фото: ТО «Экран»

Главный герой оригинального четырехсерийного мультфильма 1986–1988 годов был поросенком . В новой экранизации Фунтик — обычный мальчик. На эту роль «Вольга» объявила кастинг: ищут ребенка от 7 до 11 лет, ростом до 150 см, свободного для съемок с мая по июль — период, когда планируются основные работы по фильму.

Создатели намерены переосмыслить персонажа для современного поколения, сохранив его доброту, наивность и внутреннюю силу. «Фунтик это архетип чистого и искреннего ребенка, который не боится быть собой и идти против несправедливости. И именно такой герой сегодня особенно нужен детской аудитории»,— сказал генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов. Генеральный продюсер «Вольги» Наталия Горина отметила, что фильм будет интересен как детям, так и взрослым, при этом сохранит дух оригинальной истории в современном формате.