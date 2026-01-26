Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По мотивам «Приключений поросенка Фунтика» снимут полнометражный фильм

Весной начнутся съемки полнометражного фильма, основанного на советском мультфильме «Приключения поросенка Фунтика», сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика». Работу над проектом ведут продюсерский центр «Вольга» и кинокомпания «КиноЦех». Рабочее название киноленты — «Приключения Фунтика».

Фото: ТО «Экран»

Фото: ТО «Экран»

Главный герой оригинального четырехсерийного мультфильма 1986–1988 годов был поросенком . В новой экранизации Фунтик — обычный мальчик. На эту роль «Вольга» объявила кастинг: ищут ребенка от 7 до 11 лет, ростом до 150 см, свободного для съемок с мая по июль — период, когда планируются основные работы по фильму.

Создатели намерены переосмыслить персонажа для современного поколения, сохранив его доброту, наивность и внутреннюю силу. «Фунтик это архетип чистого и искреннего ребенка, который не боится быть собой и идти против несправедливости. И именно такой герой сегодня особенно нужен детской аудитории»,— сказал генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов. Генеральный продюсер «Вольги» Наталия Горина отметила, что фильм будет интересен как детям, так и взрослым, при этом сохранит дух оригинальной истории в современном формате.

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все