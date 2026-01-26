Двое погибли в массовом ДТП с участием полицейской машины в Курской области

Два человека погибли в результате массовой автоаварии на 556 км автодороги М-2 «Крым» в Медвенском районе Курской области. Как сообщили в УМВД по региону, в 15:50 ехавший в сторону Курска большегруз «Вольво» столкнулся со стоявшим автомобилем Госавтоинспекции, сотрудники которой оформляли ДТП, припаркованными на обочине участниками аварии — «Ладой Грантой» и «Маздой», — а также со встречным «Рено».

Водители «Лады» и «Мазды» расстались с жизнью. Два сотрудника Госавтоинспекции получили ранения и госпитализированы.

Юрий Голубь