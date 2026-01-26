В Канаде умер 108-летний ветеран Великой Отечественной войны Хоменко

В Канаде на 109-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Виктор Хоменко. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в этой стране. Господин Хоменко участвовал в боях под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Хоменко

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Виктор Хоменко

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Виктор Хоменко родился 28 марта 1917 года. До войны он окончил Ленинградское медицинское училище и работал фельдшером в Арктике. Принимал участие в ледокольных экспедициях, дважды зимовал на полярных станциях, служил на ледоколе «Ермак».

13 июля 1941 года Виктор Хоменко был призван в Красную армию и добровольно вступил в Выборгскую стрелковую дивизию народного ополчения. В январе 1943 года на Невском пятачке во время прорыва блокады Ленинграда господин Хоменко был серьезно ранен.

За мужество и боевые заслуги он был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны первой степени, двумя медалями «За отвагу», а также медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

После войны Виктор Хоменко работал врачом в Ленинграде. В 2002 году он переехал в Торонто, где участвовал в общественных мероприятиях, входил в Канадскую ассоциацию ветеранов Второй мировой войны из СССР.