Санкциям дали толкование

Еврокомиссия уточнила пределы ограничений на оказание ряда услуг в пользу российских лиц. Под запретом, в частности, юридические, бухгалтерские, архитектурные, управленческие услуги, пиар и маркетинг, консультации в сфере IT. Их нельзя предоставлять российским организациям и органам власти, но сделаны исключения для некоторых дочерних структур. Также граждане РФ, не включенные персонально в санкционные списки, смогут получать от европейцев даже запрещенные услуги. Впрочем, если такие услуги россиянам будут касаться бизнеса, это могут признать попыткой обхода санкционных ограничений, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Omar Havana / AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия опубликовала разъяснения, касающиеся запретов гражданам и компаниям из ЕС оказывать отдельные услуги в пользу российских лиц. Первые подобные секторальные ограничения появились в октябре 2022 года. Тогда под запрет подпали юридические услуги и консультации в сфере IT. Позднее список запретов расширили. Сейчас в него входят в том числе бухгалтерские и аудиторские услуги, архитектурно-инжиниринговые услуги, административно-управленческие и налоговые консультации, услуги в сфере пиара, маркетинга и рекламы, исследования рынка, разработки и внедрения ПО, туристические услуги в России.

Эти ограничения нередко вызывали разногласия в их трактовке, поэтому документ ЕК хотя и носит рекомендательный характер, важен для понимания правил игры европейским и российским бизнесом. Так, разъяснения используют при оценке санкционных и регуляторных рисков, поясняет юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Анастасия Косякина. Руководитель группы международных проектов VEGAS LEX Наталия Абцешко добавляет, что суды ЕС учитывают позицию комиссии, которая может расширять или сужать толкование санкционной нормы. Разъяснения ЕК являются вспомогательным инструментом, они играют существенную роль при рассмотрении заявок на выдачу лицензии от регулятора, уточняет консультант IPN Partners Мария Нефедова.

Узкий смысл и косвенные связи

Запрет распространяется на прямое или косвенное оказание услуг в адрес правительства России, органов и юрлиц, зарегистрированных в РФ. Европейские организации не могут предоставлять услуги из списка, но если компания из страны ЕС становится налоговым резидентом РФ, для нее запреты уже не применяются. Граждане ЕС не вправе работать на российские компании ни по трудовому, ни по гражданско-правовому договору, если речь идет о запрещенных видах услуг. Между тем под ограничения не подпадает предоставление услуг обычным российским гражданам, уточнила ЕК.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, 19 сентября 2025 года: «Мы знаем, что наши санкции — эффективный инструмент экономического давления».

Документ разъясняет, что формулировки «строго» и «исключительно» толкуются в узком смысле. Под «строго» в части прекращения правоотношений или для защиты нарушенного права подразумевается отсутствие иного пути для этого. Для определения содержания услуг ЕК отсылает к классификации, используемой в праве союза для статистики и регулирования. Так, лоббизм является разновидностью услуг пиара и подпадает под запрет. Но отдельные действия, включая спонтанные частные или социальные встречи, а также деятельность работников и профсоюзов в рамках социального диалога, в понятие лоббизма не входят и, следовательно, не ограничиваются.

Аутсорсинг не является исключением: привлечение внешних исполнителей для оказания запрещенных услуг может рассматриваться как их косвенное предоставление и попытка обойти санкционные ограничения, поясняет ЕК. Также европейская компания не вправе оказывать услуги своей российской материнской организации. Вместе с тем услуги можно предоставлять зарегистрированным в третьих странах (вне ЕС) «дочкам» российских компаний, если конечным получателем результата услуг не является материнская компания из РФ или российское государство. Отдельно приводятся исключения для внутригрупповых отношений. Так, услуги можно оказывать российским юрлицам, которые контролируются компаниями из ЕС, Европейской экономической зоны и стран-партнеров, включая Великобританию, Исландию, Норвегию, США, Швейцарию, Южную Корею, Японию и другие.

Наталия Абцешко отмечает распространение ограничений на всех граждан ЕС вне зависимости от их местонахождения и на любых лиц, находящихся в ЕС, независимо от их гражданства.

Отдельно акцентируется внимание на запрете «косвенного оказания услуг», указывает она. Анастасия Косякина считает крайне важными разъяснения по взаимоотношениям российской материнской компании и ее дочерней структуры в ЕС. Госпожа Косякина поясняет, что ограничения влияют на кадровые и операционные модели российского бизнеса, сокращая позиции, на которых могут работать европейские граждане, и это нужно учитывать при приеме их на работу.

Физлицам из России можно предоставлять любые, даже запрещенные услуги, если эти граждане лично не находятся под блокирующими санкциями ЕС, уточняет госпожа Косякина. Госпожа Нефедова добавляет, что россияне могут получать любую услугу только в личных целях, если же она касается бизнеса, это могут счесть попыткой обхода санкционных ограничений.

Правосудие без юридических услуг

Отдельный интерес представляют разъяснения по юридическим услугам, оказываемым европейцами. Запрет в том числе включает консультации, связанные с применением или толкованием закона, участие в коммерческих сделках и переговорах, подготовку и проверку документов. Не разрешен и санкционный комплаенс. Причем для юруслуг, оказываемых безвозмездно (pro bono), исключения нет, они тоже под запретом. Нотариальные действия относятся к юридическим услугам и подпадают под ограничения. Разрешается лишь нотариальное заверение сделки по продаже недвижимости российским лицом, если нотариус не предоставляет юридической консультации, «направленной на продвижение конкретных интересов сторон».

При этом ЕК подчеркивает, что конструкция запрета изначально задумана так, чтобы сохранить доступ к правосудию и право на защиту.

Поэтому исключения в сфере юруслуг были сделаны для представления интересов в судах, арбитражах и административных органах, а также в рамках приведения в исполнение в ЕС судебных и арбитражных решений. Уточняется, что речь идет об исполнении лишь тех решений, которые вынесены судами или арбитражами внутри ЕС. Для оказания иных юридических услуг требуется лицензия от регулятора.

ЕК заботят вопросы того, как юридическое сопровождение может использоваться для адаптации к санкциям и для их потенциального обхода, отмечает Мария Нефедова. Дополнительным риском для международных корпоративных структур с российским элементом и их европейских консультантов становится косвенное получение юридических услуг и выгоды материнской компанией из РФ через европейскую «дочку», подчеркивает госпожа Нефедова. По мнению госпожи Косякиной, разрешение нотариального заверения сделок могут помочь российскому лицу, которому ранее было неправомерно отказано в предоставлении такой услуги.

Варвара Кеня, Анна Занина