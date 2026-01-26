Путин и Дрозденко обсудили реабилитацию участников СВО в Ленинградской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Их встреча прошла в Малом выставочном зале Эрмитажа. Во время встречи господин Дрозденко рассказал о запуске кластера для комплексного сопровождения реабилитации участников боевых действий на Украине и их семей.

В кластер включены протезирование, обучение и трудоустройство участников боевых действий. Глава региона отметил, что уже 275 человек трудоустроены и еще 63 прошли протезирование. По словам господина Дрозденко, такие центры расположены по всей области. Российский президент назвал их «очень хорошими».

На встрече также обсудили защиту Ленинградской области от налетов беспилотников. «Мы завершили строительство 16 объектов из 17, софинансировали все объекты. Здесь Вы видите, как они выглядят...— сказал господин Дрозденко во время презентации, — Вы знаете, что попытки атаковать — они есть». «Да. А нас просят этого не делать», — отреагировал господин Путин. «Это надо делать, потому что это очень важно»,— ответил губернатор.