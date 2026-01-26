Суд в Петербурге дал четыре года за попытку мошенничества на 70 млн рублей

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Михаила Фокина к четырем годам колонии общего режима по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии обвинения, он убеждал генерального директора АО «НПП „Компенсатор“», что за 70 млн рублей сможет через свои связи прекратить проверку правоохранительных органов, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, с 1 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года Фокин, узнав о запросах из правоохранительных органов в адрес АО «НПП „Компенсатор“», АО «Холдинговая Компания „Интелтех“» и АО «Металкомп», решил завладеть деньгами руководителя «НПП „Компенсатор“». 29 марта 2025 года он сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения о якобы проводимой проверке компаний и возможном возбуждении уголовного дела, а также заявил, что может передать должностным лицам взятку за прекращение проверки.

В начале 2025 года Фокин сообщил о якобы согласии должностных лиц получить взятку наличными в размере 70 млн рублей и подтвердил готовность передать деньги. Вскоре потерпевший обратился в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и добровольно принял участие в оперативно-разыскных мероприятиях.

В тот же день на парковке у ресторана «Невская Жемчужина» на проспекте Обуховской Обороны Фокин, по данным суда, получил 70 млн рублей: 20 тыс. рублей были подлинными, остальная сумма — муляжами. После этого его задержали сотрудники УФСБ. В суде Михаил Фокин полностью признал вину и раскаялся.

Артемий Чулков