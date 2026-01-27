Контейнеры держатся на плаву

Объем контейнерных перевозок транспортной группы Fesco (находится в контуре управления госкорпорации «Росатом») по итогам 2025 года на линии между Петербургом и Калининградом превысил 40 тыс. TEU, что в 2,2 раза превышает показатель 2024 года, сообщила вчера пресс-служба компании. Ранее холдинг «Глобал Портс» (входит в ГК «Дело») заявил об увеличении объема перевалки контейнерных грузов на морских терминалах компании на Северо-Западе на 13,2% по сравнению с позапрошлым годом. В целом по стране контейнерная перевалка уменьшилась на 2,7%. Эксперты отмечают, что локальный рост не полностью нивелирует общерыночные тренды спада и для игроков данного рынка важны дальнейшие усилия по диверсификации сети и клиентских предложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Отправки Fesco Калининград в 2025 году составили свыше 26 тыс. TEU (рост в 1,9 раза). В направлении Санкт-Петербурга перевозки выросли в три раза, составив 14 тыс. TEU. Номенклатуру грузов компании в Калининградскую область составляют в основном продукты питания, строительные материалы, товары народного потребления, а также импортные машинокомплекты, которые Fesco перевозит через порт Санкт-Петербург. В Петербург из Калининграда перевозчик доставляет промышленные грузы и товары сельского хозяйства.

По данным «Глобал Портс», объем перевалки контейнеров на морских терминалах компании на Северо-Западе в прошлом году вырос на 13,2%, до 736 тыс. TEU, притом что прирост показателя в регионе составил всего 4,7%. В целом консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов «Глобал Портс» за год снизился на 4,4%, до 1,101 млн TEU.

Доля Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов в морских контейнерных перевозках выросла на 4,7 и 4,1% год к году соответственно, опережая по темпам роста контейнерные терминалы Дальнего Востока, показавшего снижение на 12,9%, говорится в отчете компании по итогам операционной деятельности в прошлом году.

По информации Ассоциации морских портов, объем перевалки сухих грузов в России в целом снизился в 2025 году на 0,2%, до 441,7 млн тонн. Объем перевалки контейнерных грузов уменьшился на 2,7%, до 54 млн тонн.

Управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева оценивает результаты рынка контейнерных перевозок в Северо-Западном регионе по итогам прошлого года как устойчивые и прогрессивные. «В то время как общий российский контейнерный рынок испытывал давление сокращения импортных потоков, развитие в Балтийском бассейне оставалось стабильным. Рост контейнерооборота в Северо-Западном регионе подтверждает стратегическую значимость этого логистического узла для отечественной экономики и торговли»,— констатирует аналитик.

Основные драйверы этого роста — устойчивый спрос на внутренние и внешнеторговые перевозки через порты Санкт-Петербурга, активное использование прибрежных линий, а также повышение эффективности терминальных операций.

«Государственные меры по модернизации инфраструктуры, улучшению пропускной способности портов и повышению качества логистических сервисов также сыграли свою роль, усиливая конкурентоспособность Северо-Запада на фоне других морских направлений»,— полагает госпожа Косарева.

В наступившем году в Балтийском бассейне и по всей стране определяющими трендами станут дальнейшая переориентация грузопотоков на внутренние контейнерные маршруты и на развитие каботажных линий в условиях повышенной неопределенности международных логистических цепочек, дает прогноз управляющий партнер «ВМТ Консалт». Это поддержит стабильность Северо-Западного бассейна и создаст буфер против внешних шоков. Другим трендом станет усиление конкуренции между операторами за качественные грузопотоки на фоне общей умеренной динамики рынка, что будет способствовать привлечению инвестиций в технологическое обновление терминального оборудования и сервисов, а также в развитие цифровых решений для ускорения обработки грузов. Третьей тенденцией госпожа Косарева считает укрепление роли Балтийского бассейна в системе национальной транспортной логистики. «За счет государственной поддержки инфраструктурных проектов и оптимизации перевозочных цепочек Северо-Западные порты могут продолжить наращивание доли в структуре российского морского контейнерного рынка»,— думает она.

Мария Попова, генеральный директор логистической компании Weved, указывает, что внутри Балтийского бассейна ситуация в прошлом году была неоднородной: из-за санкций на энергетический экспорт давление испытывали порты Усть-Луга и Приморск (хотя они все еще остаются крупнейшими по стране), а порт Санкт-Петербург, наоборот, показал рост грузооборота. По ее мнению, в этом году контейнерный сегмент будет постепенно расти, но в первую очередь за счет восточных и южных сервисов, без возврата к прежним европейским объемам.

Александра Тен