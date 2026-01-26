В Ярославле участок во Фрунзенском районе отдадут под многоэтажки

Мэрия Ярославля выставила на аукцион право на заключение договора аренды земельного участка на улице Попова, 12, предусмотренного для строительства. Соответствующая информация отражена на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Участок площадью 4 057 кв. м разрешено использовать под многоэтажную жилую застройку. На территорию уже разработан проект планировки и проект межевания. Согласно документации, земельный участок расположен в границах планируемых девятиэтажных домов.

Начальная цена предмета аукциона определена в 7,6 млн руб. Если в ходе торгов цена не изменится, то столько будет платить арендатор ежегодно. Срок аренды земельного участка — 88 месяцев. Аукцион проведут 11 февраля.

Алла Чижова