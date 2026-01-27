Потери со скидкой

Селлеры через АНО «Цифровизации и новых технологий» обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на порядок расчета размера компенсаций маркетплейсов за утраченные или поврежденные товары. Сейчас продавцам удается получить лишь 20–50% от розничной цены товаров. Потери при этом составляют 0,5–1,5% от общего объема реализуемой ими продукции и часто возникают в наиболее дорогих категориях.

АНО «Цифровизации и новых технологий» обратилась в ФАС просьбой устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства, возникающие при расчете компенсаций продавцам за утраченный и поврежденный товар. Об этом говорится в письме на имя руководителя службы Максима Шаскольского. В ФАС подтвердили “Ъ” получение обращения, уточнив, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.

АНО «Цифровизации и новых технологий» указывает, что сейчас крупнейшие маркетплейсы предлагают селлерам выплатить компенсацию за утраченный товар по ее закупочной стоимости либо рассчитать по формуле, где из цены реализации вычитаются размер наценки, комиссия и логистика. Оба варианта предполагают, что продавец может получить лишь 30–50% от стоимости реализации. Один из селлеров пояснил “Ъ”, что средний размер компенсации при утрате или порче товара составляет 20%. Снижение выплат он связывает с политикой маркетплейсов, направленной на оптимизацию расходов. В АНО «Цифровизации и новых технологий» замечают, что удержания с пунктов выдачи заказов (ПВЗ) при утрате и порче товаров при этом достигают 100% от розничной цены.

Директор консалтинговой компании GoOmni Ефим Алдухов поясняет, что маркетплейсы начали внедрять новые расчеты компенсаций в 2024 году, до этого возвраты осуществлялись по внутренним правилам, скрытым от контрагентов. Он связывает это с полемикой вокруг выплат компенсаций продавцам после двух крупных пожаров — на складе Wildberries в Шушарах и Ozon на Новорижском шоссе.

Первоначально, по словам господина Алдухова, продавцы получали компенсации исходя из средней розничной стоимости реализуемых товаров, за вычетом комиссии маркетплейса и логистики. В спорных случаях платформы могли запросить себестоимость.

В Ozon пояснили, что с 25 декабря 2025 года формула расчета возмещения за утраченные и поврежденные товары упростилась: к их стоимости применяется коэффициент возмещения, зависящий от категории и типа товара. Это позволило унифицировать систему, считают в компании. В Wildberries пояснили, что всегда стараются решить неоднозначные ситуации в досудебном порядке: у продавца сохраняется возможность предоставить свои документы для пересчета компенсации. Запросов от ФАС компания пока не получала. В «Яндекс Маркете» “Ъ” оперативно не ответили.

Ефим Алдухов поясняет, что при торговле на маркетплейсах в результате краж или порчи селлеры теряют в среднем 0,5–1,5% единиц товара. Этот показатель традиционно выше в дорогих категориях, например в ювелирных изделиях или электронике. Высокой остается доля возврата и брака также в категориях одежды и технически сложных товаров, добавляет один из собеседников “Ъ” на рынке.

Старший юрист практики разрешения споров «Косенков и Суворов» Артем Макаров замечает, что выплата возмещения всем продавцам по розничной стоимости привела бы к росту издержек, увеличению комиссий и снижению внутренних скидок для потребителей, обеспечивающих площадкам конкурентное преимущество. Стопроцентный штраф для ПВЗ, по мнению юриста, может нести мотивационную функцию: повышенный риск издержек создает стимулы для дополнительных мер обеспечения сохранности товара.

Старший консультант «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова считает, что формула, предполагающая возмещение продавцам лишь 30–50% от цены реализации товара, может быть сочтена спорной и квалифицирована как злоупотребление доминирующим положением. Юрист антимонопольной и регуляторной практики Vegas Lex Камилла Найдина говорит, что в случае выявления нарушений ФАС может выдать маркетплейсам предупреждение с требованием изменить формулы расчета.

Александра Мерцалова