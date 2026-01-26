Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях снизилась до 14,88%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам во второй декаде января снизилась до 14,88%. Снижение зафиксировали в десяти крупнейших банках России. Об этом сообщили в результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций от Банка России.

По статистике регулятора, ставка в третьей декаде декабря прошлого года составляла 15,28% годовых. В первой декаде января 2026 года этот показатель достиг 15,1% годовых. В результатах мониторинга учитывались данные Альфа-банка, Сбербанка, Совкомбанка, Газпромбанка, Банка ДОМ.РФ, ВТБ, Московского кредитного банка, Т-банка, ПСБ и Россельхозбанка. Среднее арифметическое максимальных процентных ставок 10 банков показало, на каком уровне находится средний показатель по России.

В результатах регулятор не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу. Также Банк России не рассматривал вклады с дополнительными условиями (открытие инвестиционного счета, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму и так далее). В результатах не учитывались вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставкам.