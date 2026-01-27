Доллар не теряет к себе внимания

Банк международных расчетов (BIS) проанализировал валютную структуру международных долговых бумаг (international debt securities, IDS) почти за 60 лет — и не обнаружил ни устойчивого тренда дедолларизации, ни линейного усиления роли доллара: ее изменения представляют собой скорее циклический процесс. Доля доллара в международном долговом финансировании меняется волнообразно, чередуя периоды роста и снижения, а роль американской валюты сохраняется благодаря отсутствию устойчивых альтернатив и стабильности валютных предпочтений эмитентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jo Yong-Hak / Reuters Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Свежее исследование BIS «Волны долларизации: новые данные на основе комплексной базы международных долговых рынков» основано на наиболее полной базе данных международных долговых бумаг с 1966 по 2024 год. В отличие от большинства прежних работ, ее анализ включает не только объемы обращающихся инструментов, но и данные о новых размещениях, что позволяет отделить изменения валютной структуры от эффектов курсовой переоценки. По оценке BIS, объем обращающихся IDS к концу 2024 года достиг $30 трлн — примерно на $6 трлн больше, чем объем трансграничного банковского кредитования, что подчеркивает растущую роль долговых рынков в международном финансировании.

По расчетам BIS, с 1960-х годов международные долговые рынки видели три «волны долларизации». Последняя началась после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов — в этот период доля доллара в IDS снизилась с примерно 60% в начале 2000-х до около 43% в кризис, а затем вновь выросла и к середине 2010-х вернулась к уровню около 60%, где и остается. В результате за последние 25 лет доля доллара в международных долговых инструментах почти не изменилась, несмотря на активные обсуждения «дедолларизации».

Отдельное внимание в работе уделено различию между структурой обращающихся бумаг и новыми размещениями. Данные по размещениям показывают, что изменения валютных предпочтений сначала проявляются в структуре новых выпусков, а затем с лагом отражаются в общей массе. В частности, пик роста роли евро пришелся на середину 2000-х годов именно в данных по новым выпускам, в общей массе долга он стал заметен ближе к кризису 2008 года. Восстановление доли доллара после кризиса тоже сначала проявилось в структуре размещений, а затем и в агрегированных объемах IDS.

В начале 2000-х годов, при появлении новой валюты — евро, его доля в IDS быстро росла, в отдельные годы перед кризисом объемы новых еврономинированных выпусков были сопоставимы с долларовыми. После глобального финансового кризиса и долгового кризиса еврозоны активность еврономинированных размещений, прежде всего со стороны банков и небанковских финансовых институтов, существенно снизилась. Впрочем, к 2024 году доля евро в IDS остается выше, чем в момент запуска валюты, что, по оценке BIS, не позволяет говорить о ее структурном ослаблении.

Россия в исследовании BIS рассматривается в составе группы стран с формирующимися рынками, для которых характерна высокая доля долларового международного долга — санкционные ограничения и фактический уход российских эмитентов с международного рынка долговых бумаг не влияют на общую валютную конфигурацию IDS и не формируют признаков структурной дедолларизации. В BIS также подчеркивают, что валютная структура международного долга в значительной степени определяется устойчивыми страновыми и секторальными факторами, тогда как влияние краткосрочных рыночных изменений ограничено. Это особенно характерно для стран с формирующимися рынками, где зависимость от доллара сохраняется долго.

Среди других валют BIS фиксирует долгосрочное снижение роли японской иены и швейцарского франка на международных долговых рынках. Доля британского фунта стерлингов после краткосрочного роста в середине 2000-х годов вернулась к уровням начала века. Доля китайского юаня, несмотря на меры по его интернационализации, остается ограниченной, хотя к 2024 году он превысил швейцарский франк и приблизился к иене по объему международных долговых выпусков.

Артем Чугунов