The Guardian: финны призвали усилить защиту оленей от нападений «русских волков»

В Финляндии растет обеспокоенность из-за учащающихся нападений волков на северных оленей, сообщает газета The Guardian со ссылкой на слова местных пастухов.

По информации издания, в 2025 году волки загрызли в стране более 2 тыс. оленей, при этом фермеры все чаще находят на территории растерзанные туши животных. Пастухи требуют усилить меры защиты стад и не соглашаются с научными доводами о неопределенном происхождении нападений.

Финские оленеводы высказывают предположение, что на территорию страны начали проникать так называемые «русские волки», численность которых в России могла вырасти, поскольку часть российских охотников, якобы отправилась на фронт в связи с конфликтом на Украине, что снизило преследование хищников. Это, по их мнению, и стало причиной роста волчьих нападений.

Власти Финляндии подчеркивают, что прямых доказательств этой версии нет, и с уверенностью назвать причины всплеска численности волков невозможно. Ранее волки находились под строгой защитой в Европейском союзе, но из-за ежегодного ущерба скоту около 65,5 тыс. голов, обсуждается разрешение ограниченного отстрела. В начале 2026 года Финляндия отменила запрет на охоту на волков и ввела квоты.