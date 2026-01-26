«Молот» завершил домашнюю серию победой

Хоккеисты «Молота» в рамках чемпионата ВХЛ в завершающем матче домашней серии обыграли ХК «Норильск». Итог поединка 6:3 в пользу хозяев площадки.

Счет в первом периоде открыли гости, однако Егору Колесникову удалось восстановить равновесие меньше чем за минуту.

По итогам второй двадцатиминутки пермяки вели со счетом 3:2. У нашей команды отличились Максим Кицын и Дмитрий Ябелов.

В третьем периоде хозяева забили уже три шайбы — одна на счету Виктора Пластинина, а Валерий Поляков смог оформить дубль.

Из четырех игр в Перми подопечные Льва Бердичевского выиграли три.

Следующий матч «Молот» проведет на выезде. 30 января пермяки сыграют в Санкт-Петербурге с СКА-ВМФ.