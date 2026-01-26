Умер один из старейших ветеранов ВОВ, участник обороны Ленинграда Виктор Хоменко

На 109-м году жизни скончался один из старейших ветеранов Великой Отечественной войны, участник обороны Ленинграда Виктор Ульянович Хоменко. Об этом сообщило посольство РФ в Канаде, где он прожил более 20 лет.

Виктор Хоменко окончил Ленинградское медицинское училище и около пяти лет работал фельдшером в Арктике — в том числе плавал на ледоколе «Ермак» и два года зимовал на полярных станциях. 13 июля 1941 года его призвали на фронт. В составе Выборгской стрелковой дивизии народного ополчения он добровольно встал на защиту города, затем служил в ряде подразделений, включая 129-й гвардейский стрелковый полк 45-й гвардейской стрелковой дивизии и 30-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

За время войны он прошел тяжелые бои под Красным Бором, Синявино, Пулково и Нарвой. В январе 1943 года на Невском пятачке во время прорыва блокады Ленинграда командир санитарного взвода гвардии лейтенант медслужбы Хоменко был тяжело ранен, спасая офицера.

Боевой путь Виктора Хоменко отмечен государственными наградами, среди которых орден Красной Звезды (дважды), орден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу» (дважды), «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

В мирное время он работал врачом в Ленинграде, а с 2002 года проживал в Торонто и участвовал в ветеранских мероприятиях. Посольство выразило соболезнования родным и близким Виктора Хоменко, а также Канадской ассоциации ветеранов Второй мировой войны из СССР.

Артемий Чулков