Премьер ждет широкого круга вопросов

Встреча премьера Михаила Мишустина с депутатами «Единой России» 26 января открыла серию консультаций с фракциями в преддверии ежегодного отчета правительства в Думе. Господин Мишустин и лидер думских единороссов Владимир Васильев обменялись комплиментами о конструктивном сотрудничестве, после чего участники встречи в закрытом режиме обсудили ряд тем более детально. Такие беседы помогают премьеру заранее узнать острые вопросы депутатов, перед тем как отвечать на них с думской трибуны, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (справа) поблагодарил единороссов в целом (слева — вице-спикер Анна Кузнецова) и вице-спикера Ирину Яровую (в центре) в частности за работу по улучшению миграционной политики

Открывая встречу, Михаил Мишустин напомнил о конструктивном «на высочайшем экспертном уровне» осеннем взаимодействии с единороссами при работе над проектом бюджета. По его словам, поправки «Единой России» (ЕР) позволили выделить более 174 млрд руб. на ряд социально значимых направлений: помощь семьям с детьми и участникам специальной военной операции (СВО), капремонт школ, строительство дорог, благоустройство сельских территорий и т. д. Не забыл премьер и о «народной программе» ЕР, в рамках которой тоже реализуются социальные проекты, и отдельно похвалил единороссов за расширение мер поддержки бойцов СВО. При этом господин Мишустин отметил, что к работе над этими инициативами были привлечены и депутаты других фракций.

Он также припомнил, что во время предыдущего отчета единоросс Андрей Исаев поднял тему доступности лекарств — и вот «законопроект о введении передвижных аптечных пунктов, подготовленный депутатами и сенаторами, уже прошел первое чтение». Еще одним парламентарием, удостоившимся особой похвалы премьера, стала вице-спикер Ирина Яровая — за работу по совершенствованию миграционного законодательства (она возглавляет профильную думскую комиссию).

Владимир Васильев в ответ заверил Михаила Мишустина, что депутаты тоже ценят конструктивное взаимодействие с правительством. Но справедливости ради напомнил, что за бюджет голосовала не только ЕР, но и ЛДПР с «Новыми людьми»: «В сложных условиях совместно с правительством мы 349 голосами, специально называю эту цифру, приняли бюджет… Принять бюджет, еще раз подчеркиваю, таким количеством голосов в сложнейшей обстановке — это важно». Он также согласился, что главным приоритетом остается поддержка участников СВО и их семей: «С начала 2022 года принято 154 закона, из них 30 — в прошлом году. Это совместная работа». Перед тем как встреча перешла в закрытый режим, господин Васильев назвал ряд тем, о которых депутаты хотели бы поговорить более детально: миграция, подготовка квалифицированных кадров, справедливость при распределении тарифов страхования работников, массовые сокращения сотрудников «Почты России».

Заместитель руководителя фракции ЕР Евгений Ревенко рассказал “Ъ”, что разговор продлился около полутора часов, его тон был «доверительный и товарищеский», а премьер продемонстрировал «глубокое погружение во все вопросы».

Это касалось и поддержки участников СВО, и миграционной политики, и вопросов правовых условий использования искусственного интеллекта, который, вероятно, в будущем станет «магистральной темой», пояснил господин Ревенко. «Председатель правительства практически на экспертном уровне погружен в эту тему»,— добавил он.

Серия встреч премьера с фракциями продолжится на следующей неделе. Согласно предварительным планам, 3 февраля он встретится с КПРФ, 4 февраля — с ЛДПР, 10 февраля — со «Справедливой Россией» и 11 февраля — с «Новыми людьми». Сам отчет правительства в Думе намечен на 24–26 февраля.

Преподаватель Высшей школы экономики Павел Склянчук напоминает, что такие встречи были введены в парламентскую практику в 2018 году и официально называются консультациями. «На них председатель правительства, с одной стороны, хвалит каждую фракцию и отдельных депутатов, демонстрируя свою погруженность в думскую повестку. С другой стороны, партийцы могут непублично напрямую высказать премьеру пожелания, какие акценты расставить при докладе в Госдуме, и предупредить, за что они, возможно, будут критиковать исполнительную власть,— говорит эксперт.— Задача Белого дома на таких встречах — заранее узнать острые вопросы и “хотелки” партий и получше к ним подготовиться».

Ксения Веретенникова