Двойникам тут не место

Несколько муниципальных округов обратились в заксобрание Нижегородской области за законодательным объединением и переименованием деревень с одинаковыми названиями в села. Смена вида населенного пункта помогает решать проблему с его идентификацией в федеральной информационной адресной системе (ФИАС), которая не видит в границах округа деревни с одинаковыми названиями. По мнению региональных властей, проще было бы скорректировать работу ФИАС, введя в программное обеспечение дополнительную идентификацию таких деревень, а не создавать неудобства их жителям. Но федеральные органы власти не поддержали в этом вопросе Нижегородскую область, хотя нижегородские чиновники еще надеются переубедить вышестоящих коллег.

Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

В заксобрание Нижегородской области обратились сразу несколько муниципалитетов, чтобы узаконить местные инициативы по смене вида населенного пункта. Как ранее писал „Ъ“, после того, как Нижегородская область одной их первых регионов перешла на одноуровневую систему местного самоуправления, введя муниципальные округа, появилась неожиданная проблема. Если в границах округа есть две-три деревни с одинаковыми названиями, то ФИАС видит только одну из них. Другая вместе со всеми ее жителями становится для госорганов «невидимкой» — информационная база не может идентифицировать ее по адресу.

Жители такой потерявшей адресную привязку деревни не могут получить какие-либо госуслуги: получить прописку, оформить пенсию, страховку, их не видят налоговые органы.

Поэтому часть деревень-двойников для идентификации стали преобразовывать в села, чтобы включить их в адресный реестр. Для этого местным властям приходится проводить опросы жителей: согласны ли они, чтобы их деревня стала селом.

В Городецком округе решили заодно проблему с газом, включив в состав деревни Федурино малочисленные деревни Осинки (7 зарегистрированных человек) и Вороново (19 человек). При объединении трех деревень в одну исчезнут дублирующие названия, а новые соседи смогут рассчитывать на бесплатную догазификацию от «Газпрома», поскольку в Федурино есть газ. При этом глава МСУ Александр Мудров отметил, что в случае слияния трех деревень укрупненное Федурино будет иметь «многоконтурные границы»: между существующими деревнями нет общей межи, но есть поля. Однако собственник этих сельхозугодий также попросил включить их в состав Федурино, а Минэкономразвития РФ разъяснило, что такая многоконтурность возможна, отметил глава.

В Городецком округе готовят еще восемь аналогичных инициатив по объединению деревень и одну деревню по смене вида населенного пункта и деревни в село.

Вслед за Александром Мудровым глава МСУ Вачского муниципального округа Сергей Лисин попросил изменить деревни Сколково и Звягино на села, чтобы исключить дублирующие названия. Представители Семеновского округа хотят преобразовать в села сразу пять деревень: Ключи, Большую Погорелку, Елховку, Осинки, Малиновку и Никитино, чтобы система могла отличить их от деревень с таким же названием. Глава округа Чкаловска Любовь Владимирова также внесла инициативу по преобразованию пяти деревень в села. Председатель комитета заксобрания по вопросам госвласти и МСУ Владимир Паков полушутя заметил, что деревня, кроме села, может именоваться и хутором — это второй вариант решения проблемы. Глава Чкаловска ответила, что этот вопрос обсуждали, но хуторянами люди быть не хотят.

Пока хутором согласилась стать только одна деревня Богданово из трех одноименных в Сокольском округе (вторую деревню Богданово назвали селом).

С учетом всех предложенных инициатив административно-территориальную карту Нижегородской области областные депутаты окончательно поправят на заседании 29 января, внеся поправки в региональное законодательство.

Неофициально собеседник в областном правительстве утверждает, что нижегородские власти еще пытаются обосновать на федеральном уровне необходимость менять не виды населенных пунктов, а тем более их названия, а скорректировать работу ФИАС. «На наш взгляд, проще поменять электронную систему, чем создавать неудобства людям на местах со сменой документов»,— отметил чиновник на условиях анонимности.

Обсуждать с федералами проблему деревень-двойников начали с декабря 2023 года, а год назад Нижегородская область официально обратилась в правительство РФ по поводу присвоения адресов одноименным деревням. Областные власти предложили решить проблему с их идентификацией, добавив в программное обеспечение ФИАС дополнительный опознавательный признак по сельсовету деревни.

Однако в правительстве РФ эту идею не поддержали, рекомендовав до 1 марта 2026 года поменять либо типы населенных пунктов, либо их названия. Собеседник «Ъ-Приволжье» в заксобрании считает, что федеральные органы власти переубедить уже не удастся. «Дело решенное»,— заметил депутат, считающий, что до весны муниципальным властям надо срочно озадачиться процедурами преобразования одноименных деревень в села.

В то же время в регионе есть несколько деревень, жители которых не хотят менять их на села. Как поступать в этом случае, пока никто не знает.

Роман Кряжев