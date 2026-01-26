World Population Review составил рейтинг самых распутных стран

Ресурс World Population Review опубликовал рейтинг самых распутных стран мира, в котором первые три места заняли Австралия, Бразилия и Греция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andreas Rentz / Getty Images Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В основу рейтинга лег так называемый международный индекс сексуальной распущенности. В расчетах участвовали шесть показателей: среднее число сексуальных партнеров, возраст первого полового контакта, законность проституции, общественное отношение к добрачному сексу и распространенность заболеваний, передающихся половым путем. В анализ попали данные по 45 странам.

Самой распутной оказалась Австралия. Там среднее число партнеров составляет 13,3, а средний возраст первого полового акта — 17,9 года. Второе место заняла Бразилия с показателем девять партнеров в среднем. Третье место досталось Греции, где среднее число партнеров составляет 10,6.

В десятку стран с самым высоким уровнем сексуальной распущенности вошли также Чили, Новая Зеландия, Германия, Италия, Швейцария, Таиланд и ЮАР. Россия оказалась на 32-й строчке рейтинга.