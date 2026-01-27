Огонь на понижение

«Дом.РФ» в очередной раз выставил на торги территорию бывшей воинской части в поселке Саперный за 388 млн рублей. Участок площадью 34,9 га и 15 зданий на нем пытаются продать с понижением цены с 2022 года, однако покупателей на площадку пока найти не удается. Территория на Петрозаводском шоссе, 47, известна тем, что в 2012 году Федор Бондарчук снимал там фильм «Сталинград». Эксперты называют цену завышенной и для продажи участка в разумные сроки советуют снизить ее как минимум в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория бывшей воинской части, расположена в поселке Саперный

Фото: ПАО ДОМ.РФ Территория бывшей воинской части, расположена в поселке Саперный

Фото: ПАО ДОМ.РФ

Рядом с выставленным на торги объектом недвижимости располагается фабрика «Балтика-мебель». Сам участок имеет прямой выход к Неве. По градостроительному плану, земля поделена на несколько территориальных зон, включая зоны для зеленых насаждений, улично-дорожной сети города и зону специального назначения: военных и иных режимных объектов с включением объектов общественно-деловой и жилой застройки, связанных с обслуживанием объектов этой зоны, а также объектов инженерной инфраструктуры. Согласно разъяснению площадки «Дом.РФ», градостроительные возможности и ограничения земли могут быть изменены административным ресурсом.

Вокруг территории расположены частные дома и садоводства. Все строения на участке находятся в разрушенном состоянии. В настоящий момент площадка никак не используется. Территорию пытаются продать с 2022 года. Тогда «Дом.РФ» предлагал приобрести лот почти за 540 млн рублей. В 2023 году цену снизили до 420 млн рублей.

На последние торги заявилась всего одна компания — ООО «Век», совладельцем которого, судя по данным «СПАРК-Интерфакс», является бывший гендиректор ПАО «Россети Северо-Запад» Сергей Титов. Однако она в срок не внесла залог в размере 84,1 млн рублей и не была допущена к аукциону. В итоге торги не состоялись.

При этом 15 января 2026 года Арбитраж Москвы принял к производству иск от компании «Век» к «Дом.РФ» о признании незаконным отказа в предоставлении преимущественного права приобретения имущества. Предварительное судебное заседание назначено на 3 марта, следует из картотеки суда.

Партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин считает, что для данной локации и того вида разрешенного использования, который существует на текущий момент, цена выглядит завышенной и если стоит задача продать участок в разумные сроки, то стартовую стоимость необходимо снижать как минимум в два раза.

В свою очередь, директор отдела земельного развития и инвестиционных проектов Nikoliers Антон Орлов, называет входную цену за актив соответствующей рынку.

Директор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов полагает, что покупателями территории могут стать игроки только с серьезным административным ресурсом, необходимым для обеспечения смены зонирования объекта, который, по мнению эксперта, тяготеет скорее к промышленному назначению, чем к жилой застройке. С экономической точки зрения вывод объекта на продажу с имеющимся пакетом документов представляется не самым рациональным шагом из-за неопределенности с функциональным назначением, разрешенными видами использования этого участка, говорит господин Ельцов.

Господин Орлов уточнят, что лот может быть интересен опытным девелоперам, готовым работать в длинном девелоперском цикле, так как для перевода участка под жилую застройку потребуются внесения изменений в Генплан города, в том числе через механизм комплексного развития территории. При этом сама локация перспективная: участок находится на первой береговой линии Невы и в относительной близости от КАД, что формирует потенциал для жилого девелопмента в среднесрочной перспективе.

Господин Трушин думает, что потенциальная возможность размещения жилой застройки существует, но в текущих рыночных условиях девелоперы заходят в проекты с понятной экономикой и высокой прогнозируемостью продаж. Вкладывать средства сегодня готовы, как правило, только в участки с уже оформленными разрешениями на строительство.

Корректировка документов территориального планирования, включая изменения в Генплан,— длительный процесс, который вряд ли можно реализовать в течение одного года, а в условиях текущего состояния рынка многоквартирного жилья инвесторы не готовы закладывать столь долгий инвестиционный горизонт.

Владимир Колодчук