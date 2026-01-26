ЦБ сообщил о повышенных инфляционных и ценовых ожиданиях бизнеса в России

Банк России сообщил о повышенных инфляционных и ценовых ожиданиях российского бизнеса, следует из информационно-аналитического комментария регулятора. Последний показатель растет четвертый месяц подряд.

Ценовые ожидания бизнеса в январе составили 30,1 пункта. В декабре этот показатель достигал 25,2 пункта. ЦБ РФ отмечает, что ценовые ожидания бизнеса достигли максимума апреля 2022 года. Рост ценовых ожиданий в регуляторе связали с увеличением в январе налоговой нагрузки.

«Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в январе составил 10,4% после 8,5% в декабре 2025 года. Это близко к значениям конца 2024 года»,— сообщили в комментарии. Минимальный прирост цен, по подсчетам регулятора, ожидают предприятия сельского хозяйства (3,8%), максимальный — в розничной торговле (15,7%).

В комментарии Банк России отметил, что повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания российского бизнеса говорят о сохранении проинфляционных рисков. Регулятор будет учитывать этот факт при принятии решений по денежно-кредитной политике, сообщили в комментарии.