Комиссия ЗакСа Петербурга поддержала льготу на второе образование вдовам участников СВО

Постоянная комиссия по образованию, культуре и науке Законодательного собрания Санкт-Петербурга поддержала проект федерального закона о предоставлении вдовам и вдовцам участников специальной военной операции права на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба петербургского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Инициатива предполагает, что вдовы (вдовцы) участников СВО после получения среднего профобразования смогут повторно пройти обучение по другой профессии или специальности за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Для этого будут внесены изменения в ст. 68 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Артемий Чулков