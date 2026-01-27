«Единому заказчику» не хватило эффективности

Счетная палата РФ сочла деятельность публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства» (завершает ставшие проблемными объекты) «недостаточно эффективной». Претензии госаудиторов связаны прежде всего со срывом сроков сдачи объектов и с изменениями проектно-сметной документации, приводящими к значительному удорожанию строек. Отмечен также недостаточный контроль ППК за стоимостью закупаемых подрядчиками материалов и оборудования. В «Едином заказчике», комментируя претензии, заверили, что готовы совершенствовать свою работу, но отметили, что передаваемые объекты зачастую действительно требуют перепроектирования и актуализации документации по ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Cчетная палата проанализировала деятельность ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Она, напомним, была создана в 2020 году для завершения объектов, строительство которых длится более пяти лет. Формирование такой структуры стало частью перестройки системы управления государственными капиталовложениями — на фоне медленного освоения бюджетных средств и появления «недостроя». Сейчас в портфеле «Единого заказчика» 5,5 тыс. объектов.

В отчете СП отмечает, что деятельность ППК «в полном объеме не обеспечивает» реализацию целей ее создания и в целом «недостаточно эффективна». Связана такая оценка, в частности, с тем, что из запланированных к вводу в эксплуатацию в 2021–2024 годах 61 объекта в срок было сдано меньше половины — 26. Срывы сроков, по мнению госаудиторов, стали следствием низких темпов выполнения работ подрядчиками, недостаточного контроля со стороны «Единого заказчика», а также существенных изменений утвержденной проектно-сметной документации уже в процессе строительства переданных объектов.

Корректировка документации, поясняет СП, приводила к существенному увеличению стоимости объектов.

Например, при завершении трех федеральных «долгостроев»: это здания столичного Центра хирургии имени академика Петровского стоимостью 17,4 млрд руб. (ввод запланирован на этот год), Политехнического музея в Москве (23,7 млрд руб., ввод также запланирован в 2026-м), консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге (22,3 млрд руб., объект сдан в 2025 году). Суммарно изменения по этим объектам в 2021–2025 годах привели к росту их стоимости на 215%, или 33 млрд руб. В связи с этим СП рекомендует проанализировать обоснованность правок, вносимых ППК в процессе строительства в уже утвержденную документацию, и после этого подготовить предложения по ограничению такой практики.

По ряду объектов госаудиторы зафиксировали недостаточный контроль за стоимостью материалов и оборудования, приобретаемого подрядчиками, что приводит «к неэкономному расходованию бюджетных средств». Например, стоимость материалов и оборудования для Центра хирургии и для нового корпуса Третьяковской галереи по отношению к рыночным ценам была завышена на 602 млн руб. Необеспечение контроля за стоимостью музыкальных инструментов, приобретенных при реконструкции вышеназванной консерватории, привело к завышению их стоимости на 284 млн руб.

В ППК «Единый заказчик» отметили, что совместно с госаудиторами «намерены продолжить работу» по совершенствованию деятельности компании и контролю расходования бюджетных средств подрядчиками для повышения эффективности.

В компании отметили, что с момента ее создания завершено более ста социальных объектов федерального значения, при этом значительная часть передаваемых ППК строек — уникальные и сложные, к которым типовая проектная документация не может быть применима. В большинстве случаев требуется перепроектирование и актуализация проектно-сметной документации, в том числе для обеспечения ее соответствия современным требованиям, пояснили в «Едином заказчике».

Евгения Крючкова