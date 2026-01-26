«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Консенсус, который созрел в начале 2026 года по поводу действий российского Центробанка, таков: регулятор в ближайшие три месяца не снизит ключевую ставку, а будет смотреть за инфляционной картиной. В связи с этим на российском рынке облигаций чувствуется разочарование. Индекс RGBI снижается. А рынок акций — более чувствительная модель, он реагирует и на внешние факторы, и на ожидания от Центробанка. Как это отразится на российском фондовом рынке? На что инвестору стоит обратить внимание? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Какими могут быть действия ЦБ? И что является главным фактором, который влияет на динамику наших активов?

Владимир Зернов: Заглядывать вперед на три месяца — это слишком далеко. На ближайшем заседании в феврале регулятор скорее всего оставит ключевую ставку без изменений, потому что с прогнозом того, насколько НДС может повлиять на инфляцию, регулятор явно промахнулся. Дальше он будет смотреть на то, что происходит в экономике. Замедление все-таки может заставить продолжить снижать ставку, несмотря на инфляционные риски. Рынок акций остается зависимым от геополитики. Если вдруг игроки отвернутся от переговорной темы и посмотрят на все остальное, то там нет вообще положительных факторов, и тогда начнется коррекция. Что касается облигаций, то перед заседанием Центробанка могут расти опасения, но особо смелые игроки могу начать выкупать и просадку, если таковая будет достаточно серьезной. А регулятор может оказаться не таким жестким, как сейчас кажется рынку. И найдутся такие люди, которые захотят сделать обратную ставку на то, что ЦБ будет вынужден снижать ключевую ставку.

Полная версия программы: