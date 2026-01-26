Губернатор Санкт-Петербурга Беглов рассказал Путину о сложностях при строительстве метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту России Владимиру Путину, что при строительстве метро в городе пришлось преодолевать как географические сложности, так и проблемы с оборудованием.

«Ну, метро в городе непростое, тяжелое, глубины большие – до 70 м. Но тем не менее наша компания справляется»,— отметил господин Беглов. Он напомнил президенту, что для строительства властям Санкт-Петербурга пришлось создать собственную компанию — «Метрострой». «Банковские были проблемы... Документация и оборудование... — признался губернатор. — Но вот я хочу сказать, что за пять лет мы построили семь станций».

Александр Беглов также доложил президенту о планах запустить в Санкт-Петербурге 11 новых предприятий в 2027 году. По словам губернатора, власти города ожидают появления в городе 8 тыс. новых рабочих мест. Глава региона отметил, что в городе уже наблюдается рост промышленности — в том числе оборонной. Господин Беглов рассчитывает, что к 2030 году доход Санкт-Петербурга будет составлять 2 трлн руб. в год.

Степан Мельчаков