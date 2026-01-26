В Екатеринбурге будут судить гинеколога за причинение тяжкого вреда пациентке

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего врача акушера-гинеколога одной из городских клинических больниц, сообщили в ведомстве. Медицинский работник обвиняется по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой утрату органом его функций).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что в мае 2022 года акушер-гинеколог в ходе проведения операции, действуя по показаниям и в соответствии с поставленным пациентке диагнозом, удалила правую маточную трубу. В процессе дальнейших манипуляций, врач установила, что левая маточная труба пациентки является «здоровой».

«Однако, ненадлежащим образом исполняя свои профессиональные обязанности, при отсутствии медицинских показаний хирургическим путем нарушила целостность левой маточной трубы, а именно произвела ее пересечение хирургическим инструментом»,- говорится в сообщении. В результате пациентка потеряла способность к зачатию, что является причинением тяжкого вреда здоровью, добавили в прокуратуре.

Отмечается, что после завершения операции акушер-гинеколог составила и лично подписала протокол, в котором указала недостоверные данные о состоянии левой маточной трубы, скрыв факт повреждения.

Об указанных преступных действиях врача стала известно только через год, когда пациентка проходила обследование в другом медицинском учреждении. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Полина Бабинцева