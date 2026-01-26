В Анапе в финал конкурса на пост мэра вышли три кандидата

Комиссия по отбору кандидатур на должность главы Анапы определила трех финалистов конкурса. Ими стали Никита Бойко, директор муниципального учреждения «Медиагруппа "Анапа"», Александр Кудаев, глава Виноградного сельского округа Анапы, и Светлана Маслова, бывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым, уроженка Анапы.

Заявки на конкурс подавали 18 соискателей, сообщили “Ъ” в пресс-службе мэрии города-курорта. На первом этапе конкурсная комиссия проверила достоверность и полноту предоставленных данных. Вторым этапом было собеседование. Кандидаты, которые вышли в финал конкурса, представят свои программы на сессии совета муниципального образования. После этого депутаты голосованием изберут главу города.

Предыдущий мэр Анапы Василий Швец досрочно сложил полномочия летом 2025 года. Нынешний конкурс — второй по счету, в декабре 2025 года процедура не состоялась, так как в комиссию было подано всего одно заявление.

Анна Перова, Краснодар