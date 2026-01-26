Детей защитят новыми штрафами

Госдума планирует ужесточить санкции для родителей, которые скрывают местонахождение детей от других родственников, запрещают им общаться, а также не исполняют решения судов, обязывающие раскрывать информацию о нахождении ребенка. Предложившие поправки депутаты считают, что действующие штрафы, которые не менялись с 2011 года, не обеспечивают должного «воспитательного воздействия на лиц, нарушающих закон». Правительство законопроект поддержало. Опрошенные “Ъ” адвокаты не уверены, что повышение санкций сработает, и предлагают Госдуме ввести уголовное наказание для родителей, скрывающих детей от родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В понедельник, 26 января, комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями обязательств по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Поправки предложили депутаты Нина Останина, Мария Дробот (обе — КПРФ) и Василина Кулиева (ЛДПР).

В действующей версии статьи 5.35 предусмотрено наказание за нарушение прав ребенка на общение с одним из родителей, а также за незаконное «сокрытие» его местонахождения от родственников и отказ по решению суда раскрыть информацию о нахождении несовершеннолетнего. Правонарушение гражданам грозит штрафом в размере 2–3 тыс. руб., при повторности — штрафом в 4–5 тыс. руб. или административным арестом на срок до пяти суток.

Предлагается установить штраф за первое правонарушение в размере 5–10 тыс. руб., за рецидив — 15–20 тыс. руб. Действующие санкции не пересматривались с 2011 года, обращают внимание депутаты. В пояснительной записке они также приводят данные о росте числа судебных споров, связанных с воспитанием детей. Если в 2022 году таких дел, по данным Верховного суда РФ, было 32,2 тыс., то в 2023 году — 35,6 тыс., а в 2024 году — уже 36,7 тыс. По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2024 году на принудительном исполнении находилось 14,7 тыс. производств об определении порядка общения с ребенком или о возвращении ребенка другому родителю. Исполнение этой категории судебных актов часто осложняется отсутствием должников либо сокрытием детей, поясняют депутаты, действующие санкции «не обеспечивают должного воспитательного воздействия на лиц, нарушающих закон». Проект закона ранее поддержало правительство РФ.

Увеличение штрафов не повлияет на число нарушений, так как для людей, мешающих родственникам общаться с детьми, штраф «в принципе не является мерой, способной заставить их пересмотреть свое отношение к вопросу», считает адвокат Сергей Узденский.

Эффективнее было бы ввести временные ограничения в родительских правах, хотя и это «не панацея», считает он. Для случаев, когда один из родителей скрывает местонахождение ребенка, можно было ввести даже уголовную ответственность, считает господин Узденский, поскольку по сути это граничит с похищением.

Административные санкции несут больше «превентивную функцию», напоминает адвокат Екатерина Тютюнникова, поэтому увеличение штрафов позволит законодателю защитить интересы детей. «Но в семейных спорах родители чаще всего действуют под влиянием сильного эмоционального конфликта, стремясь “наказать” другого родителя, ограничить его влияние на ребенка или полностью исключить его из жизни ребенка,— обращает внимание эксперт.— Нельзя отрицать, что действующий размер штрафов не воспринимается всерьез и не соответствует общей тенденции в сфере защиты прав детей».

Размер штрафов не так важен, ведь основная причина правонарушений — в «психологических паттернах» поведения родителей, изменить которые непросто, добавляет адвокат Гаяне Штоян.

«При этом проблема исполнения судебных решений по порядку общения имеет долгоиграющие негативные психологические последствия для взаимоотношений близких родственников,— отмечает эксперт.— Семейные узы постепенно ослабевают, родитель становится для ребенка чужим человеком, а некоторые “возрастные” родственники с его стороны вообще могут не успеть увидеть ребенка».

Полина Мотызлевская