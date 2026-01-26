ХК «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:2

Хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл хабаровский «Амур» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу хозяев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» отличились Даниэль Спронг (08:20 и 59:43), Степан Хрипунов (12:47), Александр Шаров (34:12). В составе «Амура» шайбы забросили Олег Ли (30:09), Евгений Свечников (41:20).

По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (60 очков). «Амур» — на девятом месте (39 очков).

В следующем матче 29 января «Шоферы» вновь сыграют с хабаровским клубом в гостях.

Полина Бабинцева