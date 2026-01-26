Анжелика Романова стала прокурором Волжского района Саратова

Анжелика Романова назначена прокурором Волжского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомстсва со ссылкой на приказ генпрокурора.

Госпожа Романова родилась в 1977 году, имеет высшее юридическое образование. С мая 1999 года она работает в органах прокуратуры. Карьера включала должности следователя, старшего следователя, помощника и старшего помощника прокурора в различных районах Саратова, а также заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. С декабря 2021 года она занимала пост прокурора Кировского района.

Анжелику Романову поощрял генеральный прокурор и прокурор Саратовской области. Она награждена нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», Почетной грамотой Генерального прокурора и юбилейной медалью «300 лет прокуратуре России».

Никита Маркелов