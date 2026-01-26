Путин обсудил детские сады и колледжи с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава государства обратил отдельное внимание на проблему обеспечения города яслями.

Господин Беглов отчитался перед президентом о строительстве 320 социальных объектов с 2019 по 2024 годы. Губернатор подчеркнул успехи местных властей в обеспечении школ и детских садов бассейнами. «За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли»,— сообщил глава региона.

В ответ на доклад губернатора о прогрессе с бассейнами Владимир Путин поинтересовался насчет открытия новых яслей в Санкт-Петербурге. «Этот вопрос мы сейчас решаем. Я не хочу сказать, что здесь большой успех, но мы начали работать над этим»,— доложил Александр Беглов. «Это очень важная задача»,— отметил президент.

Владимир Путин также отдал Санкт-Петербургу должное в вопросе развития среднего профобразования: «В целом у вас получается». Александр Беглов поблагодарил президента за поддержку эксперимента в области школьного образования, в котором принимает участие город. В 2025 году выпускники девятых классов Санкт-Петербурга получили право на сдачу двух дисциплин ОГЭ для получения аттестата и дальнейшего поступления в местные колледжи и техникумы. По данным Минпросвещения, в эксперименте поучаствовало около 3,4 тыс. питерских школьников.

Встреча президента с губернатором прошла в Малом выставочном зале Эрмитажа. Ранее Владимир Путин прошел экскурсию по музею вместе с правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Степан Мельчаков