Как ленинградские промышленники помогали фронту

История завода «Измерон», который в военные годы работал на оборону города

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Зима 1942–1943 годов. Девочки-подростки Нина Николаева и Валя Волкова на сборке пистолетов-пулеметов Дегтярева на Инструментальном заводе им. Воскова Фото: Сергей Струнников Во время блокады Ленинграда на базе почти полностью эвакуированного завода «Красный инструментальщик» был организован серийный выпуск пистолетов-пулеметов Дегтярева Фото: Александр Михайлов / НПФ «ИЗМЕРОН» В 1942 году на завод «Красный инструментальщик» приняли 450 рабочих, из них 130 учеников ремесленного училища. На фото: ученица завода заменяет ушедшего на фронт токаря-резьбовика Фото: Эммануил Хайкин / НПФ «ИЗМЕРОН» Сборка ППД на заводе «Красный инструментальщик», 1942 год Фото: Сергей Струнников / НПФ «ИЗМЕРОН» Осенью 1941 года на «Красном инструментальщике» создали мерительную лабораторию. На фото: приемщица ОТК П. И. Адякова выполняет сборку мерительных инструментов в свободное от работы время Фото: Эммануил Хайкин / НПФ «ИЗМЕРОН» Следующая фотография 1 / 5 Зима 1942–1943 годов. Девочки-подростки Нина Николаева и Валя Волкова на сборке пистолетов-пулеметов Дегтярева на Инструментальном заводе им. Воскова Фото: Сергей Струнников Во время блокады Ленинграда на базе почти полностью эвакуированного завода «Красный инструментальщик» был организован серийный выпуск пистолетов-пулеметов Дегтярева Фото: Александр Михайлов / НПФ «ИЗМЕРОН» В 1942 году на завод «Красный инструментальщик» приняли 450 рабочих, из них 130 учеников ремесленного училища. На фото: ученица завода заменяет ушедшего на фронт токаря-резьбовика Фото: Эммануил Хайкин / НПФ «ИЗМЕРОН» Сборка ППД на заводе «Красный инструментальщик», 1942 год Фото: Сергей Струнников / НПФ «ИЗМЕРОН» Осенью 1941 года на «Красном инструментальщике» создали мерительную лабораторию. На фото: приемщица ОТК П. И. Адякова выполняет сборку мерительных инструментов в свободное от работы время Фото: Эммануил Хайкин / НПФ «ИЗМЕРОН»

В годы блокады ленинградская промышленность, несмотря на постоянные бомбежки и нехватку производственного сырья, активно помогала фронту. Среди таких предприятий особое место занимает завод «Измерон», который в сжатые сроки сумел перейти от выпуска измерительного инструмента к производству и передаче на передовую самого востребованного вооружения — десятков тысяч снарядов для «Катюш» и пистолетов-пулеметов Дегтярева.

Красные инструментальщики

Днепрогэс. Сталинградский тракторный завод. Магнитогорский металлургический комбинат. Беломорско-Балтийский канал. Мало кто знает, что в реализацию всех этих глобальных строек первых пятилеток СССР значительный вклад внесли конструкторы ленинградского завода «Красный инструментальщик» (ныне входящий в петербургский инвестиционно-промышленный холдинг «Бронка Групп» завод «Измерон»). Именно они первыми в СССР наладили выпуск отечественных штангенрейстусов, штангенциркулей, гладких микрометров, мерительных плиток Иогансона и прочих точных приборов, необходимых для того, чтобы рассчитать, расчертить и спроектировать глобальные стройки. К 1939 году на заводе трудилось более 200 сотрудников, которые внедрили за год 3,5 тыс. рационализаторских предложений. К 1940 году уже 60% сотрудников завода стали стахановцами.

С первых дней Великой Отечественной войны с «Красного инструментальщика» на войну добровольцами ушло 170 рабочих. Еще 189 сотрудников завода направили в эвакуацию в город Киров, куда в то время переводилось значительное число фабрик и заводов из города на Неве. В максимально сжатые сроки инструментальщики из Ленинграда организовали два цеха, и уже через пару месяцев после переезда в Киров предприятие приступило к выпуску продукции. Коллектив завода сумел наладить выпуск 58 видов инструмента из 75 позиций, изготовляемых до войны.

Но в Ленинграде завод тоже не останавливал производства. Когда замкнулось кольцо блокады, на территорию завода перевели оборудование и персонал Сестрорецкого инструментального завода им. Воскова. Оставшаяся часть рабочих «Красного инструментальщика» влилась в их группу. На предприятии были оперативно оборудованы огневые точки, из рабочих завода сформировали отряды самообороны. Завод стал изготавливать оружие для Красной армии, на время его переименовали в Инструментальный завод им. Воскова.

«С вашей помощью немцы были остановлены»

Одной из главных задач, поставленных предприятию, был переход «с нуля» на производство пистолетов-пулеметов Дегтярева (ППД) и снарядов для «Катюш», в которых отчаянно нуждались защитники города. В результате только за девять месяцев 1942 года ленинградский завод дал своим защитникам 1975 станковых пулеметов, около 22 тыс. пистолетов-пулеметов различных типов и другого вооружения.

Сохранилась вырезка из советской газеты 1944 года, которая описывала встречу делегации завода с командующим войсками Ленинградского округа, Героем Советского Союза Леонидом Говоровым:

«Три года назад,— сказал тов. Говоров,— мы с вами, товарищи, встретились в несколько иной обстановке. Тогда мы готовились решить задачу, поставленную товарищем Сталиным,— прорвать блокаду Ленинграда. Этому была подчинена наша с вами работа. В дни войны ленинградские заводы стали боевыми соратниками фронтовиков. Ваш коллектив изготовлял один из ценнейших видов вооружения — автоматы. Мы получали их в самую трудную для Ленинграда пору, когда оружия не хватало. Мне тут дали справку, что в 1941 году вы сдали частям фронта 5000 автоматов. Это значит, что где-то, на одном из решающих участков фронта, с вашей помощью немцы были остановлены».

Эти 5000 автоматов стоили сотен тысяч, полученных в конце войны, когда Красная армия была вдоволь обеспечена всеми видами вооружения.

С января 1944 года по решению Совета народных комиссаров СССР завод вновь перевели на производство измерительного инструмента. В августе 1945 года часть рабочих вернулась на восстанавливающийся после войны Завод им. Воскова в Сестрорецке. Само предприятие на Новгородской улице было переименовано в Ленинградский инструментальный завод, и на него вернулась часть ранее уехавших в Киров рабочих.

От инструмента — к нефтегазовому оборудованию

После войны завод значительно расширил сферу своей работы, приступив в 1949 году к разработке сортировочных автоматов для выпуска подшипников, а с 1951 года освоил производство ряда приборов для часовой промышленности. На Ленинградском инструментальном заводе впервые в стране начали выпускать пружинные измерительные головки, импортозаместив соответствующее оборудование из Восточной Европы. Номенклатура изделий в последующие годы непрерывно расширялась и обновлялась. В 1960-е годы завод вел работы по совершенствованию рычажно-зубчатых измерительных головок, сортировочных автоматов и других видов оборудования.

Экономические преобразования начала 1990-х стали настоящим испытанием на прочность для отечественных производителей, но на общем фоне успешно выглядело предприятие, созданное в марте 1993 года на базе Ленинградского инструментального завода. Это современный уже известный нам завод «Измерон». Он сумел найти пути актуализации выпускаемой продукции, в кратчайшие сроки наладив производство качественных измерительных приборов для нужд Министерства путей сообщения и железных дорог России.

Важнейший поворот в судьбе «Измерона» произошел в 1995 году, когда предприятие освоило первую продукцию для нефтегазодобывающей отрасли: инструмент для ликвидации аварий и ремонта нефтяных и газовых скважин. С тех пор постоянные инвестиции в НИОКР, сотрудничество с профильными НИИ, модернизация базовых технологий и парка станочного оборудования позволили заводу стать одним из лидеров отечественного рынка комплексов подземного оборудования для строительства скважин и подземных хранилищ газа.

Сегодня завод выпускает более 200 групп изделий, его продукция доказала свою надежность при эксплуатации в самых жестких условиях на месторождениях Ямала, Оренбурга и Уренгоя. «Измерон» — ведущий поставщик крупнейших нефтегазодобывающих компаний России и стран СНГ. География поставок охватывает все нефтедобывающие регионы РФ, а также страны ближнего зарубежья.

Шельфовый вызов

В настоящее время «Измерон», в очередной раз в своей истории, решает важнейшую национальную задачу в области импортозамещения. Речь идет об оборудовании, позволяющем безопасно добывать углеводороды с российского шельфа, в том числе арктического. Так, в 2025 году на Петербургском международном газовом форуме «Измерон» продемонстрировал технологические образцы для оснащения эксплуатационных газовых скважин Южно-Киринского месторождения на шельфе Сахалина. Среди них — приустьевой клапан-отсекатель, клапан для подачи ингибитора, гидромеханический мультиканальный пакер двустороннего действия с циркуляционным каналом, а также держатель скважинного датчика, позволяющий производить мониторинг текущих параметров пластового давления и температуры.

«То, что мы показали на Петербургском международном газовом форуме,— это не эксперименты и не прототипы "на перспективу", а готовые инженерные решения, закрывающие один из самых уязвимых участков в цепочке освоения шельфа. По ряду позиций на российском рынке до сих пор просто не существовало оборудования такого класса,— отмечает генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров.— По уровню надежности и функциональности наши изделия соответствуют западным образцам, при этом их экономика принципиально иная: без санкционной премии и со значительно более низкой стоимостью. Для наших заказчиков это означает не только прямую экономию в миллиардах рублей, но и снятие ключевого риска — зависимости от иностранных поставщиков, которые в любой момент могут остановить поставки по политическим причинам».

Оборудование для добычи углеводородов на континентальном шельфе будет изготавливаться на новой высокотехнологичной производственной площадке «Измерона», открытие которой состоялось в 2023 году в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Жанна Шмелева