Цифровизация памяти

Современный человек в цифровую эпоху воспринимает историческое прошлое иначе. С развитием AR/VR-технологий, нейросетей, которые используются в музейных, игровых и художественных практиках, погружение зрителя в виртуальную или дополненную реальность прошлого предполагает радикально новый принцип его проживания и восприятия трагического времени. ИИ, как полагают эксперты, способен удачно адаптировать архивные кадры и хронику под психику современного человека, сделать этот материал более понятным для молодых людей. Однако новое прочтение истории таит в себе и побочные эффекты: искажение и манипуляцию со стороны тех, кто нейросети и алгоритмы настраивал и тренировал.

Вопрос сохранения памяти о блокаде Ленинграда интересует историков не первый год. К этому в первую очередь подталкивает естественный ход времени: живых свидетелей событий блокады с каждым годом все меньше и, конечно, потомкам надо успевать записать, оцифровать их голоса, пока это возможно.

За последние пять лет государственные архивы Петербурга оцифровали 4 млн страниц документов, рассказывающих о жизни блокадного Ленинграда, о партизанском движении Ленинградской области, о судьбах жителей города. Свободный доступ к ним открыт на портале «Архивы Санкт-Петербурга», там же создана база данных «Медаль "За оборону Ленинграда"», в которой есть информация о более 524 тыс. награжденных гражданских лиц — защитников города.

О судьбах ленинградцев, эвакуированных из блокадного города, рассказывает проект «Сплоченные войной: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой». На портале создана поисковая база данных, содержащая сведения о 1,2 млн человек, выехавших в эвакуацию.

Кроме того, в этом году архивный комитет совместно с комитетом по информатизации и связи представил в ГИС «Государственные архивы Санкт-Петербурга» межрегиональную поисковую систему. «Система позволяет найти информацию о пребывании ленинградцев в эвакуации, установить в каком региональном архиве находятся документы. По поручению губернатора нашего города мы взаимодействуем с архивами тех регионов, которые принимали жителей блокированного города»,— рассказал председатель архивного комитета Петр Тищенко.

Маршруты памяти

Одно из главных свидетельств, которое вызывает живой отклик потомков,— это дневники, в блокадном Ленинграде их были написаны сотни. Пожалуй, самый знаменитый дневник, который сохранился до наших дней,— записная книжка Тани Савичевой. Когда началась война, Таня только окончила третий класс. На девяти страничках дневника девочка зафиксировала дату и время смерти своих родных. Последние записи гласили: «Все умерли. Осталась одна Таня». И этот дневник стал одним из самых страшных свидетельств блокады. До войны в Ленинграде проживало более 3 млн человек, и многие из них фиксировали события блокады. И эти дневники стали частью истории — истории, написанной от «первого лица». Восприятие истории, ее изучение через эту оптику ценно для потомков.

Блокадные дневники помогли музею «Невская застава» реконструировать маршруты жителей Ленинграда, которые в январе, когда память о блокаде оживает с новой силой, они предлагают петербуржцам повторить. Среди пешеходных маршрутов — путь, который проделала Ольга Берггольц. В первых числах февраля 1942 года поэтесса преодолела 13 км по заснеженному городу, чтобы навестить своего отца, который работал в амбулатории при Комбинате им. Тельмана. Поэтесса подробно описала свой путь в книге «Дневные звезды», таким образом оставив его в наследство последующим поколениям. Впоследствии сотрудники музея прошли по этому маршруту, чтобы отдать дань памяти «блокадной Мадонне».

«Пешеходные маршруты появились в конце 2017 года, тогда мы стали реконструировать маршруты ленинградцев, переживших блокаду,— рассказывает научный сотрудник музея «Невская застава» Дарья Киселева.— Ввиду отсутствия общественного транспорта в первую блокадную зиму люди продолжали ходить на работу, в детские сады, в школы. Порой это были большие расстояния».

Сначала музейные работники нашли один маршрут, который составлял 32 км. Его проходил художник Василий Власов. В конце 1941 года ему заказали создать колоду карт с карикатурными изображениями немецких военачальников. Власов жил на улице Репина, а изучал детали изготовления карт на бывшей Карточной фабрике, которая располагалась в районе нынешней станции метро «Пролетарская». На фабрику он ходил пешком: 16 км в одну сторону, 16 км — обратно.

Другой маршрут — это путь рабочего завода «Большевик» Дмитрия Богданова. «Мы увидели в соцсетях, что его правнучка оцифровала дневники Богданова и выкладывает его в канал "Вальс фронтовой весны". Когда мы поняли, что герой этого дневника — наш персонаж, мы с ней связались,— добавляет Дарья Киселева.— В итоге она согласилась вести часть экскурсионного маршрута вместе с нами. И на данный момент мы проходим этот маршрут совместно с правнучкой главного героя».

Ожившая хроника

Ценность современных технологий в работе с архивными материалами в том, что они дают возможность погружения в прошлое. Интересно на общем фоне выглядит проект, который в Петербурге создали к 80-летию со дня начала блокады: «Блокадные маршруты». В него вошли арт-объекты и приложение 872 VR, с помощью которого можно было перенестись в то время. Суть проекта заключалась в том, чтобы вывести память о блокаде за пределы музеев и показать, что свидетелем этой истории был весь город. Для этого художники составили маршрут, в который вошли 12 важных для блокады локаций. В каждой с помощью смартфона и приложения можно было увидеть, как Петербург выглядел в военные годы, услышать отрывки из блокадных дневников, связанных с этим местом. Как рассказывали создатели проекта, они его согласовывали с блокадниками, те же, в свою очередь, попросили акцентировать внимание на зиме 1941–1942 годов.

«Ожившие» с помощью нейросети фотографии Бориса Кудоярова в этом году экспонируются в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история». Кудояров провел в Ленинграде всю блокаду, за это время он сделал более 3 тыс. снимков, которые печатались в «Комсомольской правде», газете «На страже Родины», оперативных фотогазетах, боевых листках и агитационных плакатах.

«Какие-то из его фотографий знакомы публике, мы их часто встречаем, какие-то будут показаны впервые,— комментирует куратор выставки Роман Залесов.— Экспозиция представлена двумя десятками снимков, перейдя по QR-коду посетители смогут увидеть их "оживленную" версию», а также прочитать про них информацию».

Для музейно-выставочного пространства это не новый опыт активного использования ИИ в работе над экспозицией. В 2022 году ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады музей открывал мультимедийную выставку «Подвиг без времени. Память без границ». Это был совместный проект с Пискаревским мемориальным кладбищем.

«На Пискаревском кладбище есть книги памяти. По сути, это сборник отзывов и записей, оставленных представителями разных стран мира во время их визита на Пискаревское мемориальное кладбище в период с 1963 по 2019 год, там есть даже подпись английской королевы,— добавляет господин Залесов.— Книги были в закрытом доступе, мы взяли из них наиболее значимые, интересные отзывы и сделали их интерактивными, выпустив два сборника. Сопровождались они иллюстрациями из жизни блокадного Ленинграда. Любой человек мог увидеть эти книги, полистать их, познакомиться с архивом Пискаревского кладбища, посмотреть, как относились к подвигу ленинградцев различные главы государств. Сейчас этого проекта нет, но, думаю, со временем мы его возобновим».

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в музейно-выставочном пространстве открыли мультимедийную экспозицию, в которой с помощью анимации, аудио- и видеоматериалов, а также интерактивных викторин рассказали о Берлинской наступательной операции. В центре внимания — ключевые сражения, которые привели к капитуляции Германии. Заняла она девять залов и, как говорят создатели выставки, в ее создании они активно задействовали искусственный интеллект.

«Без цифровизации достаточно трудно показывать хронику,— рассказывает Роман Залесов.— В свое время мы делали выставку, которая называлась "За Ленинград", в ее основу легли два фильма, которые снимались в блокадном Ленинграде. Мы пытались выводить эту хронику, накладывать на них воспоминания людей, которые жили в Ленинграде, сражались под ним. Но у хроники очень высокая скорость, а качество ее при этом хромает. Чтобы это было легче воспринимать современному поколению, мы обрабатывали фильмы при помощи нейросети. За подобными технологиями — будущее».

При этом, как отмечает господин Залесов, исходя из личной практики, пока еще нейросети находятся в стадии обучения в нашей стране, какие-то исторические моменты они способны искажать. Поэтому их использование в воссоздании истории войны и блокады должно быть только под контролем специалистов. «Когда мы пытались "оживить" немецких солдат, сдающихся в плен, нейросети их преображали в таких бодрых, крепких американских сержантов. Появляются американские каски, гетры, карабины. Я думаю, что этого влияния станет меньше со временем, но еще должно пройти несколько лет, чтобы все выглядело аутентично»,— добавляет эксперт.

Виртуальность музеев

Сейчас многие музеи открыли виртуальные интерактивные выставки, посвященные дням осады города. Например, на сайте комплекса «Вселенная воды» еще к 75-летию со Дня Победы создали «Уголок блокадника» — нажав на подсвеченные предметы, посетитель узнает интересные факты о блокадном Ленинграде.

На портале Русского музея работает виртуальная выставка «Да будет мерой чести Ленинград!», в ней представлено более 400 произведений из коллекции Русского музея, созданных художниками, работавшими в блокадном городе, а также архивные фотографии о жизни музея в период Великой Отечественной войны. Тематические разделы выставки и сортировка по авторам и хронологии создания произведений помогают увидеть весь объем художественного наследия блокадных лет.

Уникальная фотохроника корреспондентов ТАСС сейчас опубликована на сайте Российской национальной библиотеки. Виртуальная выставка создана к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Название ей дал заголовок передовой статьи, опубликованной в «Ленинградской правде» в 1941 году, через два дня после того, как вокруг города сомкнулось кольцо осады: «Ленинградцы! Все мы — бойцы фронта!»

Как полагают в Музее хлеба, смотреть цифровое изображение в музее имеет смысл только, если оно поддерживает реальный экспонат. В учреждении создали интерактивную карту Петербурга, на которой обозначили хлебозаводы трех поколений, на ней, в том числе, обозначены те учреждения, которые снабжали Ленинград самым ценным продуктом в годы блокады.

«Эта карта размещения хлебозаводов Ленинграда и Петербурга, которая охватывает полвека, у нас существует с 2015 года,— рассказывает заведующая научно-экспозиционным отделом Музея хлеба Зинаида Соловьева.— Карту готовили на основе опроса администраций хлебозаводов, с которыми мы поддерживали связь с момента основания музея. Такая интерактивность, конечно, помогает юным посетителям лучше воспринимать информацию. Однако я считаю, что этого пока достаточно. Цифровизации должно быть в меру, поскольку бытовая жизнь наших современников и так насквозь ею пронизана, эксклюзивом становится предмет, который можно потрогать и посмотреть в реальности».

Ксения Ахметжанова