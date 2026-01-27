«Я говорю с тобой из Ленинграда»

В этом году мы отмечаем 82-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В контексте блокады говорить про празднование в традиционном его смысле сложно. Блокада — самая трагическая веха в истории Ленинграда, Петербурга, нашей страны. В октябре 2022 года Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал ее геноцидом и военным преступлением против человечности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно официальным данным, число погибших в годы блокады жителей города составило 1,093 млн. Из рассекреченных архивов мы знаем, что 97% населения погибло от голода.

Блокада продлилась 872 дня. Кольцо блокады окончательно замкнулось 8 сентября 1941 года с выходом германских частей на берег Ладоги. От этих страшных дней нас отделяют многие десятилетия. Бытует мнение, что на этом отрезке память сменилась данью уважения. Многие задаются вопросом, насколько соразмерна наша память масштабу той трагедии?

Существует концепция Digital memory studies (DMS), согласно которой уже сейчас считается, что «у нас нет никакой памяти, кроме цифровой». Современные исследователи блокады говорят, что появление интернета, социальных медиа и мобильных гаджетов изменило фундаментальные механизмы коллективной и культурной памяти человечества. Но при этом цифровая культура памяти, признают специалисты, может революционным образом изменить как городскую, так и семейную память блокады. То есть благодаря современным техническим средствам новое поколение может сформировать свой собственный опыт взаимодействия с той эпохой. И это дает нам возможность более эмоционально относиться к 872-дневной осаде города на Неве.

Возможно, нам и правда не нужны громкие слова со сцены, чтобы открыть дверь в искренность и сострадание, прочувствовать священную гордость? Что нам действительно нужно, так это доступ к свидетелям блокады, а в их отсутствие — к историческим архивам, благодаря оцифровке которых «живыми» голосами снова звучат Ольга Берггольц, Дмитрий Шостакович и многие другие.

Ксения Ахметжанова, редактор Social Report «День ленинградской победы»