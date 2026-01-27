В Черноземье 28 января ожидается холодная и снежная погода, до –11°C

В среду, 28 января, жителей Черноземья ожидает холодная погода со снегопадом. Температура будет варьироваться от +1°C до –11°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура воздуха составит –5°C, днем поднимется до 0°C, вечером будет +1°C и ночью задержится на том же уровне. Ветер до 8 м/с.

В Воронеже температура утром будет –8°C, днем составит –3°C, вечером поднимется до –1°C, а ночью — до 0°C. Порывы ветра до 9 м/с.

В Курске утром температура воздуха составит –7°C, днем поднимется до –2°C, вечером будет +1°C и ночью задержится на том же уровне. Ветер до 8 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –10°C, днем будет –5°C, вечером поднимется до –3°C, а ночью — до –1°C. Ветер с порывами до 10 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит –8°C, днем будет –5°C, вечером поднимется до –3°C, а ночью — до –1°C. Ветер — до 7 м/с.

В Тамбове утром температура составит –11°C, днем будет –7°C, вечером поднимется до –4°C, а ночью — до –2°C. Ветер с порывами до 8 м/с.

Алина Морозова