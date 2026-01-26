Прокурором Фрунзенского района Саратова стал Антон Евграшин

Антон Евграшин стал прокурором Фрунзенского района Саратова. Соответствующий указ подписал генпрокурор РФ Александр Гуцан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Антон Евграшин возглавил прокуратуру Фрунзенского района Саратова

Фото: Прокуратура Саратовской области, Коммерсантъ Антон Евграшин возглавил прокуратуру Фрунзенского района Саратова

Фото: Прокуратура Саратовской области, Коммерсантъ

Антон Евграшин родился в 1984 году, имеет высшее юридическое образование. С сентября 2010 года работает в органах прокуратуры. До назначения он занимал должности помощника прокурора в Свердловской области, старшего помощника в Тавдинском районе, а также работал в Калининском и Турковском районах Саратовской области.

С марта 2022 года он был заместителем прокурора Волжского района города Саратова. Господин Евграшин отмечен наградами, включая нагрудный знак «За верность закону» III степени, врученный Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.

