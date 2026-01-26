«Любой запрет при желании можно обойти»

Евросоюз намерен в 2027 году полностью отказаться от российского газа. Нарушителям грозят миллионные штрафы. Решение принято простым большинством голосов в обход позиции Венгрии и Словакии, которые выступили против. Будапешт и Братислава заявили, что будут обжаловать действия Евросовета в международных судах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что сроки запрета могут скорректировать.

Европейский союз на фоне многочисленной критики и обвинений в слабости демонстрирует решимость. Впрочем, подобные меры планировались и раньше, однако не все участники были к этому готовы. Некоторые и сейчас активно протестуют. Но об этом чуть позже. Итак, решением Евросовета с начала 2027 года вводится полный запрет на поставки сжиженного природного газа из России в Евросоюз. С 30 сентября будущего года запрещаются поставки российского трубопроводного газа на территорию стран сообщества. Для нарушителей-физлиц предполагается штраф не менее €2,5 млн. Для компаний — не менее €40 млн.

В случае чрезвычайной ситуации с топливом в Европе запрет может быть приостановлен. По итогам 2025 года ЕС закупил у России сжиженного газа примерно на €7,2 млрд. Это почти на €1 млрд больше показателя 2024-го. Есть и другие оценки, что объемы поставок гораздо больше. Как мы понимаем, любой самый жесткий запрет при желании можно обойти. Самый простой способ, это когда вместо российского газ становится, скажем, китайским или еще чьим-нибудь и спокойно поступает в Европейский союз. Риск, что схема вскроется, кончено есть, однако сумма прибыли позволяет в какой-то момент забыть об опасности быть оштрафованным. К слову, любая мера карающего характера оспаривается в суде.

Можно еще предположить, что к 2027 году события вокруг Украины удастся урегулировать, и тогда жесткие меры, возможно, и не понадобятся. Теперь о тех, кто был против. Это, естественно, Венгрия и Словакия. Голосование было построено так, чтобы обойти их вето. Теперь они обещают жаловаться в суд. Но важно другое: по факту получается, что ЕС более не выглядит единым организмом. И это может стать тенденцией, началом пути к расколу и как следствие формированию новых альянсов в Европе. Сначала мнение несогласных обходят при голосовании, а затем придется уходить.

Тем не менее в течение нынешнего года Россия вполне может окончательно распрощаться с очень доходным европейским рынком энергоносителей. К слову, в эти дня Москва как раз уходит из ключевого профильного актива братской Сербии, которая вынуждена подчиняться угрозам из-за океана, ввести санкции. Долю «Газпром нефти» в сербской NIS после долгих переговоров, судя по всему, выкупает MOL из полудружественной и прагматичной Венгрии. Наверное, это позволит несколько смягчить негативные последствия как политические, так и финансовые.

Дмитрий Дризе