Готовность трассы Кунгур-Соликамск составляет 79%

В Прикамье на 79% завершен этап реконструкции трассы Кунгур-Соликамск. Как сообщает министерство транспорта Пермского края, проект включает в себя расширение дороги с двух до четырех полос движения на въезде в Березники и возведение двухуровневой транспортной развязки в районе пересечения с проспектом Ленина на территории города. Протяженность обновленного участка составляет более 3 км. На объекте уже собран путепровод длиной 77,8 метра, состоящий из пяти опор, уложены балки пролетного строения, завершено устройство проезжей части. Готовность сооружения составляет 98%. Движение по нему открыто по временной схеме. Подрядчик продолжает переустройство инженерных сетей и коммуникаций. Уже переустроены два газопровода, шламопровод, электросети и один водовод.

На основном ходе дороги на 90% завершено обустройство земельного полотна, почти на 70% готовы дорожная одежда, устройство пересечений и примыканий, на 70% построены подопропускные трубы. Дорога расширена до четырех полос уже на протяжении 2,7 км (из 3,1 км). Продолжаются работы по переустройству еще одного водовода и нескольких линий электропередач. К работам по дорожной части планируется приступить в начале дорожного сезона. После завершения всех работ дорога станет четырехполосной. Также проект включает обустройство двух остановочных павильонов, тротуаров в районе остановок и освещения. Завершение всех работ запланировано на конец 2026 года.