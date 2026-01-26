Дело повышенной бумажности

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в декабре в Минпромторге РФ состоялось совещание по вопросу реструктуризации задолженности АО «Соликамскбумпром» (СБП) перед банковскими структурами. По данным источников, кредитные организации не собираются добиваться банкротства СБП. Оказавшееся в сложном финансовом положении предприятие просит перенести срок платежей на конец 2026-го или 2027 год. При этом один из миноритарных акционеров обратился в правоохранительные органы с заявлением о выводе средств предприятия в течение девяти лет. В возбуждении уголовного дела неоднократно отказывалось, но эти решения отменяли сами силовики.



В совещании о реструктуризации задолженности АО «Соликамскбумпром» (СБП), по данным источников, приняли участие представители пяти кредитных организаций: АО «ЮниКредит Банк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», ПАО «ТКБ» и АО «Росэксимбанк». Как говорят источники «Ъ-Прикамье», представители СБП предложили реструктуризировать задолженность компании. Так, предприятие указало, что находится в сложном финансовом положении из-за низкой цены на бумагу и высоких транспортных расходов, а кроме того, несет значительные инвестиционные расходы и создает межсезонные запасы сырья. «Соликамскбумпром» просило перенести срок уплаты по текущим кредитам на конец 2026-го и 2027 год с капитализацией процентов.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основным направлением деятельности является производство газетной бумаги. Предприятие обладает полным циклом производства — от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции. В сентябре 2023 года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Его доля перешла к наследникам. По итогам 2024 года выручка СБП от продажи составила свыше 16 млрд руб., чистый убыток — 1,928 млрд руб. В 2025 году предприятие было признано ответчиком на общую сумму более 1,33 млрд руб.

Как говорят источники «Ъ-Прикамье», представители АО «ЮниКредит Банк» просили организовать встречу с собственниками предприятия. В то же время, банк взял на себя обязательство не предъявлять СБП санкций за просрочку по кредитным договорам, а также не добиваться его банкротства.

ВТБ и Росэксимбанк приняли решение о реструктуризации задолженности АО. Сбербанк готов в будущем принять аналогичное решение, исходя из динамики показателей предприятия.

По итогам совещания СБП рекомендовано провести встречу инвестора общества с ЮниКредит Банком. В кредитной организации на запрос «Ъ-Прикамье» относительно позиции банка по реструктуризации кредита не ответили.

Общую сумму задолженности АО перед банками собеседники уточнить не смогли. В то же время, они рассказали, что в прошлом году миноритарный акционер предприятия Мария Гимаиленко обратилась в прокуратуру и МВД с заявлением о возможном выводе средств предприятия. По ее версии, это происходит через подконтрольное собственникам СБП ООО «Сопапэкс». Его основными владельцами являются члены семьи Виктора Баранова. 43,2% долей в ООО принадлежат Кириллу Баранову, 22,5% — Татьяне Барановой, 2,5% — Ивану Баранову, еще 29,3% — предпринимателю Дмитрию Кеппу. По мнению госпожи Гимаиленко, «Сопапэкс» в нарушение интересов СБП привлекается к экспортным сделкам общества. Будучи посредником, с 2016 по 2023 год за счет внешнеторговых контрактов «Сопапэкс» получил доход от продаж на сумму свыше 838 млн руб. При этом у СБП есть собственный отдел, который занимается внешнеторговой деятельностью. Привлечение «Сопапэкса» к сделкам по продаже продукции предприятия акционер считает экономически нецелесообразным. Как полагает Мария Гимаиленко, в результате СБП был причинен ущерб на указанную сумму. В действиях руководства общества заявитель усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а также ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

По данным «Ъ-Прикамье», в МВД неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В итоге они отменялись руководством следственного органа.

В АО «Соликамскбумпром» на вопросы относительно реструктуризации долга, а также о проводимой проверке не ответили.

Дмитрий Астахов