Татарстан обновил суточные рекорды потребления газа на фоне аномально холодной погоды. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ООО «Газпром трансгаз Казань».

В Татарстане зафиксировали рекордное потребление газа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По сообщению компании, 25 января в Татарстан было поставлено 87,9 млн куб. м газа, что является историческим максимумом для региона. Из этого объема 19,1 млн куб. м направлено на отопление жилых домов, больниц и школ, еще 68,8 млн куб. м — на обеспечение работы промышленных предприятий и электростанций.

Ранее ПАО «Газпром» сообщило, что 24 января поставки газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения составили 1 829,9 млн куб. м, что стало новым абсолютным суточным рекордом.

