В Татарстане зафиксировали рекордное потребление газа
Татарстан обновил суточные рекорды потребления газа на фоне аномально холодной погоды. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ООО «Газпром трансгаз Казань».
В Татарстане зафиксировали рекордное потребление газа
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По сообщению компании, 25 января в Татарстан было поставлено 87,9 млн куб. м газа, что является историческим максимумом для региона. Из этого объема 19,1 млн куб. м направлено на отопление жилых домов, больниц и школ, еще 68,8 млн куб. м — на обеспечение работы промышленных предприятий и электростанций.
Ранее ПАО «Газпром» сообщило, что 24 января поставки газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения составили 1 829,9 млн куб. м, что стало новым абсолютным суточным рекордом.