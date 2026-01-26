«Ситиматик» призвал власти лучше чистить проезды к мусорным площадкам в Саратове

В Саратове регоператор АО «Ситиматик», занимающийся вывозом мусора, призвал чиновников лучше расчищать проезды к мусорным площадкам. С таким заявлением на совещании в Саратовской областной думе выступил директор филиала компании Евгений Фролов.

Директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Евгений Фролов

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ

По словам менеджера, «Ситиматик» готовился к новогодним праздникам, увеличив количество мусоровывозящей техники. 4-5 января в Саратовской области произошел первый крупный снегопад, а через 10 дней обильные осадки повторились. К некоторым площадкам проезда нет до сих пор, рассказал Евгений Фролов.

«Объем мусора пропорционально увеличился, а увеличение ресурса единомоментно не произошло по понятным причинам,— сообщил Евгений Фролов.— Несмотря на этот снегопад и отсутствие проездов, мы в любом случае отправляли сотрудников в рейсы. В результате снегопадов у нас порядка 30% подвижного состава вышло из строя, и столько же примерно людей написали заявления на увольнение».

Техника, которая вышла из строя, в авральном режиме ремонтируется. Регоператор заявляет, что постепенно они выходят в плановый режим работы.

Господин Фролов не согласился с претензиями депутатов по поводу нехватки транспорта и его износа: за последние два года приобретено порядка 35 новых мусоровозов. За три года регоператор закупил около 5 тыс. баков. И это при том, что вопрос обеспечения необходимым количеством баков на площадках находится в зоне ответственности собственника площадки, подчеркнул руководитель филиала.

По его мнению, проблема с вывозом мусора кроется в нехватке мест для складирования отходов. Особенно это актуально для Саратова и Энгельса. Крупногабаритные отходы, считает господин Фролов, «портят всю картину и создают ощущение свалки у баков».

