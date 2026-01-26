Глава Татарстана Рустам Минниханов не вошел в топ-20 руководителей регионов России по уровню упоминаемости в социальных медиа по итогам 2025 года, следует из данных, опубликованных «Медиалогией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раис Татарстана не вошел в топ-20 глав регионов по упоминаемости в соцмедиа

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Раис Татарстана не вошел в топ-20 глав регионов по упоминаемости в соцмедиа

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейтинг составлен на основе количества упоминаний глав субъектов России в соцмедиа. При его формировании учитывались русскоязычные сообщения с января по декабрь 2025 года на основных платформах социальных сетей, а также на форумах и в блогах.

Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин с 2,3 млн упоминаний. На второй позиции — глава Чечни Рамзан Кадыров (1,95 млн), на третьей — губернатор Московской области Андрей Воробьев (928,5 тыс. сообщений).

Рустам Минниханов возглавлял Татарстан в должности президента с марта 2010 года по февраль 2023 года, а с февраля 2023 года занимает пост раиса (главы) республики.

Анна Кайдалова