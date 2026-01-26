Оператор охранных систем Delta заявил о масштабной кибератаке

Оператор охранных систем для коммерческих объектов, частных домов и автомобилей Delta подвергся масштабной атаке на IT-инфраструктуру. Онлайн-сервисы оператора временно ограничены, сообщила пресс-служба компании.

«Подобные инциденты все чаще становятся целью атак по всему миру именно в отношении крупных и технологически развитых участников рынка»,— отметили в компании. Как сообщил оператор, признаки компрометации персональных данных клиентов не выявлены.

Технические специалисты работают над восстановлением сервисов и устранением последствий внешнего воздействия. К восстановительным работам привлечены профильные эксперты. Ситуация находится на контроле, сообщили в Delta.