Бизнес налаживает мосты

У бизнеса выросла потребность в GR-специалистах. Речь о сотрудниках, которые выстраивают связи с государственными органами для лоббирования коммерческих интересов. Крупный и средний бизнес все чаще обращается к таким специалистам из-за усиления регуляторики и все большей зависимости от бюджетного финансирования, об этом “Ъ FM” рассказали в консалтинговом агентстве Baikal Lobridge. По их данным, за последние четыре года свыше половины компаний создали отдельные GR-подразделения, еще треть сотрудничают со специализированными агентствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При этом услуги по государственным коммуникациям зачастую необходимы и малому бизнесу, говорит основатель компании «Технологии развития» Сергей Ситников: «В последнее время к теме GR действительно привлечено большое внимание бизнеса. Это связано не только с увеличением регуляторной роли в предпринимательстве, но и с явной необходимостью консолидации государственного усилия и предпринимательских денег на всех уровнях взаимодействия. Если говорить о кадрах, известный кадровый портал обнаружил порядка 300 вакансий в этой сфере и 5 тыс. резюме. Совершенно точно трансформируется функция GR в более долгосрочное и профессиональное понимание работы всех уровней власти, циклов принятия нормативной документации, госпрограмм. Один человек, который может пройти все кабинеты буквально за два рабочих дня, может существенно сократить время на административные проволочки, просто расшифровав, разъяснив суть замысла, синхронизировав работу».

Больше всего в услугах GR нуждаются предприниматели из сфер фармацевтики, торговли, транспорта и IT, следует из опроса компании Baikal Lobridge. Если раньше государственные коммуникации были узкоспециализированным сегментом, то теперь это для многих необходимость, рассказал “Ъ FM” Алексей Смирнов, председатель совета директоров разработчика операционных систем «Базальт СПО»: «В IT в последние годы очень активно идет регуляторика. Например, в прошлом году был риск ввода НДС на отечественное программное обеспечение, при этом фирмам, которые разрабатывают программные продукты, нечего предъявить к зачету НДС.

Понятно, что имея обороты налога 22%, отрасль развиваться не может. До регуляторов удалось донести, что на самом деле это может привести к очень негативным последствиям. Это лоббирование не интересов какой-то фирмы, а прежде всего интересов отрасли в целом. Для GR-специалиста важен опыт работы госслужащим. Человек должен понимать, как госструктура функционирует, каков механизм принятия решений, чтобы в правильное время, в правильные места какую-то свою информацию дать. Бывают люди, которые вышли из бизнеса, но вообще опыт чиновничьей жизни тут очень полезен».

Впрочем, в строительной отрасли рост GR-сегмента пока не наблюдается, отмечает управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников: «В нашей компании никаких изменений за последние три-четыре года не было. GR-служба как работала в штатном режиме, так и работает. Никаких акцентов, усилений или фокусирования на роли GR в нашей компании не происходило. Есть только предположение, что экономика становится более управляемой. Я думаю, что в современных условиях и в будущем либеральная рыночная экономика будет сочетаться с плановым управлением со стороны государства. И роль взаимодействия, наверное, становится важной для компании. Мы пока для себя на рынке строительных материалов такой значимости не видим, поэтому на этот инструмент больших ставок не делаем».

Сейчас на сайтах по размещению вакансий GR-специалистам в среднем предлагают около 140 тыс. руб. в месяц, убедился “Ъ FM”. Впрочем, в эту сумму не входят ежегодные бонусы и премии по результатам успешных кейсов, говорят игроки рынка.

Никита Путятин