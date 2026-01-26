В Татарстане для молодых семей планируют создать аналог «Пушкинской карты»
Карту молодой семьи по аналоги с «Пушкинской картой» планируют внедрить в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам молодежи республики Азата Кадырова.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В регионе предлагается создать семейные клубы на базе молодежных центров и информировать через сервисы семьи о мерах поддержки.
Министр отметил, что ключевым фактором, сдерживающим создание семей, является жилищный вопрос. В связи с этим в 2026 году ведомство намерено разработать новые предложения по решению жилищных проблем молодежи, в том числе с использованием механизмов исламской ипотеки.