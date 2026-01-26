FT: RyanAir хочет от Украины «больших скидок» за возобновление полетов

Глава одного из крупнейших европейских авиадискаунтеров, ирландской RyanAir, Майкл О’Лири заявил инвесторам, что его авиакомпания может начать рейсы на Украину уже в течение четырех-шести недель после заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Financial Times (FT).

RyanAir может возобновить полеты, доведя число рейсов между Украиной и другими странами Европы до 40, перевозя таким образом до 5 млн человек в год. Однако господин О’Лири заявил, что его авиакомпания готова пойти на это, только получив от Украины скидку за доступ в ее воздушное пространство и к аэропортовой инфраструктуре. «Если вы хотите быстрого роста и быстрой реконструкции, нам нужны значительные скидки от государства»,— заявил ирландский топ-менеджер.

FT отмечает, что такая политика является обычной для RyanAir. Авиакомпания регулярно критикует аэропорты разных стран мира за высокие сборы и добивается скидок на полеты. В прошлом году она оказалась втянута в громкий спор с испанской компанией Aena по поводу аэропортовых сборов. Эти заявления были сделаны на фоне растущего спроса на услуги RyanAir и пассажирских авиаперевозок в целом.

Ирландский лоукостер ожидает перевезти 208 млн пассажиров за 2026 финансовый год, который заканчивается в марте. При этом тарифы авиакомпании вырастут на 7–8% по сравнению с предыдущим прогнозом в 7%. В результате компания ожидает получить годовую прибыль в размере €2,13–2,23 млрд.

Евгений Хвостик