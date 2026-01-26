В Москве бывшим полицейским дали 7,5 года по делу об афере с наркотиками

Измайловский районный суд приговорил к семи годам и шести месяцам трех бывших полицейских. Их признали виновными по делу о мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции в Москве.

Все трое осужденных работали в ГУ МВД по Москве. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159, п. п. «а, б, г» ч. 3 ст. 286 УК России. Их также лишили права занимать должности на госслужбе в силовых структурах на срок два года шесть месяцев и специальных званий, присвоенных им на службе в полиции.

20 февраля 2025 года пресс-служба управления МВД по Москве сообщала, что в столице задержали троих полицейских за сговор с пятью лицами. Инспектор ГИБДД и двое сотрудников УВД по ВАО инсценировали задержание мужчины за незаконное хранение и сбыт наркотиков. За непривлечение к уголовной ответственности они потребовали от задержанного 3 млн руб. На следующий день пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила об аресте трех полицейских — Кормилицына, Сотникова, Ильмяндаева — по делу о мошенничестве в особо крупном размере.