История, которую пытались стереть

27 января 2026 года исполняется 80 лет с момента первого торжественного открытия Музея обороны Ленинграда в зданиях Соляного городка. Эта дата — не просто юбилей, но повод проследить судьбу одной из самых противоречивых и трагических музейных коллекций в истории страны. Музей, создание которого началось по решению Военного совета Ленинградского фронта в разгар боев в 1944 году, уникален сам по себе. Это первый в мире музей о текущей войне. Но куда важнее оказалась его собственная судьба. Яркий успех, полное уничтожение и медленное возвращение к жизни — эти три акта его биографии показывают, как менялась официальная позиция по поводу памяти о блокаде.

Создание «по горячим следам»

Реконструкция фотографии из архива «Музея обороны Ленинграда». Открытие выставки «Героической обороны Ленинграда» 30 апреля 1944 года Фото: восстановлено AI Generated / Коммерсантъ Создатель Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Лев Раков Фото: Музей обороны Ленинграда Художники Николай Михайлович Суетин (1897-1954), Казимир Северинович Малевич (1879-1935), Илья Григорьевич Чашник (1902-1929). 1924 год Фото: Отдел рукописей Государственного Русского музея

Решение о создании постоянного музея было логичным продолжением работы выставки «Героическая оборона Ленинграда», развернутой в 1944 году. Идейным вдохновителем и научным руководителем проекта стал Лев Раков — ученый секретарь Эрмитажа, человек с блестящим образованием. Вместо эвакуации он добровольно вступил в народное ополчение, а позже сформулировал принцип, ставший девизом создателей: «Музей надо создавать по горячим следам, а не сто лет спустя».

Художественное воплощение этой идеи поручили Николаю Суетину. Это был неожиданный и смелый выбор. Суетин, яркий последователь Казимира Малевича и один из лидеров русского авангарда, с 1922 года был художником Ломоносовского фарфорового завода, создавая революционные по форме сервизы и скульптуры. Он также отказался от эвакуации и всю блокаду провел в Ленинграде, применяя свой талант для маскировки объектов и агитационных работ. Именно его опыт работы с большим пространством и формой, полученный при оформлении советских павильонов на всемирных выставках в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939), оказался бесценен. Суетину и Ракову удалось соединить суровую документальность с мощным эмоциональным воздействием, превратив экспозицию в тотальное художественное высказывание о войне. Экспонаты стекались со всего города и фронта. Военные доставляли подбитую технику и трофейное оружие. Ленинградцы несли самое сокровенное: фотографии погибших родственников, похоронки, дневники, заветные кусочки блокадного хлеба. В этот же период в музей попала и записная книжка Тани Савичевой, переданная ее старшей сестрой Ниной,— документ, который вскоре обретет мировую известность.

«Наиболее замечательная военная выставка»

85-миллиметровая зенитная автоматическая пушка образца 1939 года (52-К) и штурмовик Ил-2 на экспозиции в 1944 году Фото: Музей обороны Ленинграда Бомбардировщик ДБ-3Ф на экспозиции в 1944 году Фото: Музей обороны Ленинграда Пирамида из тысяч захваченных немецких касок и стрелкового оружия на экспозиции в 1944 году Фото: Музей обороны Ленинграда В партизанском зале музея на экспозиции в 1944 году Фото: Музей обороны Ленинграда

Когда 27 января 1946 года музей открылся как постоянный, он занял весь комплекс зданий Соляного городка. Его площадь составляла около 13 тыс. кв. м, которые вмещали 37 тематических залов. Это была беспрецедентная по масштабу экспозиция, созданная в еще не оправившемся от ран городе. Ее уникальность была в удивительном контрасте. В одних залах стояли полноразмерные боевые самолеты (истребитель Як-9 аса Петра Покрышева и бомбардировщик ДБ-3Ф, летавший на Берлин), танки и даже разобранная подводная лодка «Малютка». В других — воссоздавались сцены быта: булочная с точной копией 125-граммовой пайки хлеба на весах или страшный в своей подлинности обгоревший остов трамвая, в который попал снаряд. Это был документальный рассказ о сопротивлении, страдании и повседневном героизме.

Выставка быстро стала центром притяжения для ленинградцев и гостей. Ее слава вышла за пределы страны. В августе 1945 года, во время визита в СССР, ее потребовал посетить генерал Дуайт Эйзенхауэр. Проведя в залах несколько часов, он оставил запись: «Наиболее замечательная военная выставка из всех виденных мною… Героическая оборона города заслуживает увековечивания в нашей памяти в вещественном выражении». Музей легитимизировал понятие «блокадной судьбы» и стал краеугольным камнем новой, горькой и гордой идентичности уцелевших ленинградцев.

Разгром: как «Ленинградское дело» уничтожило память

Создатель Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Лев Раков в апреле 1950 года после второго ареста. 31 октября 1950 года Военной коллегией Верховного суда СССР был приговорен к 25 годам лишения свободы и поражением в правах на 10 лет. 12 мая 1954 года дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления Фото: bessmertnybarak.ru Зал Музея обороны Ленинграда с пятиметровой статуей Иосифа Сталина Фото: Музей обороны Ленинграда

Именно эта особая идентичность вскоре была объявлена преступной. На фоне сфабрикованного «Ленинградского дела», удара по партийной и культурной элите города, музей попал в эпицентр репрессий. В 1949 году его закрыли. В постановлении обвинения звучали по нынешним меркам абсурдно: «извращение исторической правды», «создание мифа об особой роли Ленинграда», «политически вредное изображение страданий». Было даже «игнорирование роли товарища Сталина» — невзирая на его многочисленные портреты и пятиметровую статую в экспозиции. Апофеозом нелепости стало обвинение в создании «террористического склада оружия» — хотя все стволы в музее были наглухо заблокированы. Директор Лев Раков был арестован. Его, как и других сотрудников, обвинили в «антисоветской деятельности» и участии в «вражеской группе», стремившейся «приуменьшить роль центрального руководства». Раков был приговорен к расстрелу, который позже заменили 25 годами лагерей. Началось физическое уничтожение наследия. Сотрудница музея Нина Нонина вспоминала, как во дворах Соляного городка горели костры из документов, писем и дневников, а в залах баграми сдирали картины и разбивали скульптуры. К 1953 году музей перестал существовать, а его помещения перешли в ведение военных.

Забвение и возрождение

Открытие Музея обороны и блокады Ленинграда 8 сентября 1989 года

Фото: pastvu.com

Фото: pastvu.com

После этого официального музея блокады в городе-герое не было, да и звание это Ленинград получил только 8 мая 1965 года. Со второй половины 1960-х годов стали появляться отдельные мемориалы: «Цветок Жизни», «Румболовская гора», «Блокадный колодец». В 1975 году открыт «Монумент героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы и через три года — подземный зал с документально-художественной экспозицией, посвященной обороне и блокаде Ленинграда. Но общественный запрос возвращение «самого ленинградского музея» оставался неудовлетворенным. Это стало частью общего процесса возвращения вычеркнутых страниц истории.

Давление общественности возымело действие. 24 апреля 1989 года исполком Ленсовета принял решение о воссоздании Музея обороны Ленинграда. Полноценного возвращения помещений, однако, не случилось: военные учреждения освобождать их не спешили. Музею выделили лишь один зал в его историческом здании. Но даже это стало огромным событием. 8 сентября 1989 года, в день памяти начала блокады, музей открылся вновь. Это был мощный символический акт. А 4 декабря 1990 года он получил свой современный статус и название — Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Его фонды начали формироваться заново, и люди, как и в 1940-е, понесли сюда свои реликвии.

80 лет спустя: развитие и расширение

Музей обороны и блокады Ленинграда. Наши дни

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Свой 80-летний юбилей Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда встречает на волне преобразований. Музей продолжает работу, постепенно возвращая свои исторические площади. Его судьба, отмеченная созданием, уничтожением и возрождением, вступает в новую фазу — развития. Концепция, принятая в 2023 году, определяет его будущее как крупного научно-просветительского центра, задача которого хранение и формирование научного знания о блокаде.

Планы, о которых стало известно в 2024 году, говорят о серьезности намерений. Ключевая задача — возвращение исторического пространства. Речь идет о выделении музею дополнительных 8,4 тыс. кв. м площадей в Соляном городке, что расширит его возможности. Пространство планируют разделить на функциональные блоки: музейно-экспозиционный, фондохранилище с современным реставрационным центром, научную библиотеку, залы для временных выставок и театральную площадку. Отдельное внимание уделяется военной археологии.

Важный вектор — технологическое обновление. В одном из залов, в бывшем техническом бассейне, планируется создать многоуровневую мультимедийную инсталляцию: динамическую карту операций по прорыву блокады, детальный макет Дороги жизни и интерактивную карту Ленинграда, визуализирующую удары артиллерии и авиации. Это шаг к тому, чтобы язык музея стал понятным для нового поколения.

Музей выходит за пределы своего основного здания. В феврале 2024 года в селе Дедовичи Псковской области был открыт его первый филиал, рассказывающий о партизанском движении и борьбе с захватчиками в регионе. Это подтверждает статус музея как общенационального центра памяти. 80-летие — точка, где сходятся прошлое и будущее. Сегодня Музей обороны и блокады Ленинграда имеет шанс реализовать масштабную задачу своих основателей и стать современным научным и просветительским центром, где работа с подлинными документами и артефактами будет основой для сохранения и передачи памяти.

Анна Кашурина