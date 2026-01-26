ММЗ вышел на продажу

Конкурсный управляющий АО «Миасский машиностроительный завод» объявил аукцион по продаже имущественного комплекса предприятия. За 2,6 млрд руб. планируется реализовать недвижимость, оборудование и объекты коммунальной инфраструктуры. Потенциальный собственник обязан продолжить исполнение гособоронзаказа, иметь лицензию на космическую деятельность и соответствовать ряду иных требований. По мнению экспертов, объект, скорее всего, приобретет одно из предприятий «Роскосмоса», но с первого раза торги вряд ли состоятся.



Имущество обанкротившегося АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, принадлежит госкорпорации «Роскосмос») выставили на торги. Начальная цена производственного комплекса превышает 2,6 млрд руб. Объявление опубликовано на Федресурсе.

На продажу выставили корпус 46, 36 объектов недвижимого и 3,5 тыс. единиц движимого имущества, связанного с выполнением государственного оборонного заказа, а также ТЭЦ. На коммуникации, земельные участки и недвижимость имеются сервитуты.

Потенциальному покупателю необходимо сохранить целевое назначение предприятия, продолжить исполнение государственного оборонного заказа, а также обеспечение горожан тепловой энергией. Кроме того, участники торгов должны иметь лицензии на производство и ремонт вооружения и военной техники, на осуществление космической деятельности и проведение работ, связанных с государственной тайной. В торгах запрещено участвовать компаниям с иностранным капиталом.

Торги пройдут в форме закрытого конкурса 23 марта текущего года. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены. Заявки на участие принимаются с 26 января по 20 марта.

АО «Миасский машиностроительный завод» занимается производством компонентов двигателей ракетных комплексов для военно-морского флота, выпуском гражданской продукции, а также обеспечивает теплом и горячей водой северную часть Миасса и поселок Северный. Предприятие входит в структуру АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева», которое в свою очередь принадлежит «Роскосмосу».

Условие, согласно которому будущий собственник должен иметь космическую лицензию, утвердил Арбитражный суд Челябинской области в октябре прошлого года по требованию «Роскосмоса». Конкурсный управляющий ММЗ Анатолий Селищев пытался оспорить это решение. Он утверждал, что такие условия являются экстраординарными требованиями к участникам торгов и ограничивают конкуренцию. По словам конкурсного управляющего, сам ММЗ не имеет космической лицензии и не занимается такой деятельностью, а также не имеет оборудования и необходимого штата работников. Доводы поддерживали крупные кредиторы — ООО «НОВАТЭК-Челябинск» и ООО «Уралэнергосбыт». Однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции и условия «Роскосмоса» в силе.

ММЗ проходит через процедуру банкротства с декабря 2021 года. Тогда суд ввел наблюдение по заявлению самого предприятия, заявившего о долгах на сумму почти 2,4 млрд руб. Задолженность возникла из-за малого объема заказов в течение долгого времени, а также высокой закредитованности завода. Конкурсное производство в отношении АО началось в июле 2022 года. Тогда в реестр кредиторов вошли 12 организаций с требованиями на сумму около 2 млрд руб., из них 1,3 млрд руб. предъявил Россельхозбанк. Согласно данным картотеки арбитражных дел, сейчас количество кредиторов и заявителей увеличилось до 40, включая ресурсоснабжающие организации.

В феврале прошлого года на торгах удалось продать часть имущества ММЗ. Краснодарская компания «СТР-Юг» купила расположенный на берегу Азовского моря пансионат «Золотая долина» за 25,8 млн руб. при начальной цене 17,8 млн руб. Кроме того, в конце 2023 года миасская компания «Ламинарные системы» приобрела за 83 млн руб. территорию гаража машзавода.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что стоимость имущества Миасского машиностроительного завода корректна. «Приобрести его может либо какое-то из предприятий „Роскосмоса“, либо иная госкорпорация, например, „Ростех“. В любом случае только у крупной компании есть возможность заплатить такие деньги. Покупатель должен обеспечить стабильность снабжения ММЗ материалами, разобраться с претензиями контрагентов и не допустить массового ухода с него квалифицированных рабочих и инженеров. В противном же случае предприятие может попросту остановиться»,— прокомментировал эксперт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает цену в 2,6 млрд руб. заниженной. «Речь идет об уникальных цехах и стратегически важном имуществе, которое в том числе выполняет функцию по обеспечению Миасса горячим водоснабжением. Но из-за того, что предприятие более четырех лет находится в состоянии банкротства и имеет долги на 2 млрд руб., такая оценка может иметь под собой вполне понятные основания. Скорее всего, это компромиссная цена, которая коррелируется с реальным положением дел на предприятии»,— предполагает эксперт.

Илья Жарский отмечает, что покупка имущества ММЗ будет доступна лишь нескольким крупным игрокам оборонно-промышленного комплекса. «Наиболее вероятные претенденты — это структуры, уже входящие в контур „Роскосмоса“ или тесно с ним связанные предприятия ракетно-космической отрасли»,— прокомментировал эксперт. Он предполагает, что торги с первого раза не состоятся, а цена будет постепенно снижаться, пока не появится претендент на покупку.

Руководитель антикризисной защиты бизнеса «Юрэнергоконсалт» Виктория Бардаева подчеркивает сложность процедуры банкротства оборонных предприятий. По ее словам, полного возмещения долгов смогут добиться не все кредиторы. «Как правило, в полной мере или хотя бы в большей части требования кредиторов первых двух очередей удовлетворяются, в выигрышной позиции также находятся залоговые кредиторы третьей очереди, чьи требования удовлетворяют в приоритетном порядке при продаже предмета залога — обычно это наиболее ценное имущество. Прочие же, увы, по общему правилу получают не более 5–7 коп. на 1 руб. включенных в реестр требований. И это норма»,— заключила эксперт.

Ольга Воробьева