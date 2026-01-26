Глава СКР хочет знать, кто виновен в падении школьницы с лошади в лесополосе
В Волгоградской области расследуют уголовное дело о травмировании 11-летней девочки в конном клубе поселка Лебяжья Поляна. Инцидент произошел в ноябре прошлого года во время занятий верховой ездой. Девочка упала с лошади на территории лесополосы, ей потребовалась медицинская помощь. Семья пострадавшей полагает, что ребенок получил травму из-за ненадлежащего контроля со стороны сотрудников клуба, и подала заявление в СК о проведении проверки.
Александр Бастрыкин разбирается, кто виноват в травмировании девочки во время занятия верховой ездой
Фото: СКР
Теперь возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, в ходе которого проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову доложить о результатах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.