У Союза художников России хотят изъять особняк Кардовского в Переславле

Государственная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области обратилась в арбитражный суд с иском к Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» об изъятии объекта культурного наследия «Особняк художника Кардовского», расположенного в Переславле-Залесском на Московской улице, 30. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Фото: Переславский музей-заповедник

Здание площадью 338 кв. м — нежилое. Служба охраны ОКН объяснила свой иск удручающим состоянием исторического здания. Выводы были сделаны по итогам осмотра.

«Собственником здания Всероссийской творческой общественной организацией "Союз художников России" не принималось мер против ухудшения состояния объекта культурного наследия, не выполнялись требования по сохранению объекта культурного наследия, чем нарушены обязательные требования»,— указывается в обосновании иска.

Иск принят к производству. Также суд запретил Союзу художников России совершать сделки по отчуждению имущества в качестве обеспечительной меры. Если иск будет удовлетворен, то объект продадут с торгов.