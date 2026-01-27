У Союза художников России хотят изъять особняк Кардовского в Переславле
Государственная служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области обратилась в арбитражный суд с иском к Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» об изъятии объекта культурного наследия «Особняк художника Кардовского», расположенного в Переславле-Залесском на Московской улице, 30. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.
Фото: Переславский музей-заповедник
Здание площадью 338 кв. м — нежилое. Служба охраны ОКН объяснила свой иск удручающим состоянием исторического здания. Выводы были сделаны по итогам осмотра.
«Собственником здания Всероссийской творческой общественной организацией "Союз художников России" не принималось мер против ухудшения состояния объекта культурного наследия, не выполнялись требования по сохранению объекта культурного наследия, чем нарушены обязательные требования»,— указывается в обосновании иска.
Иск принят к производству. Также суд запретил Союзу художников России совершать сделки по отчуждению имущества в качестве обеспечительной меры. Если иск будет удовлетворен, то объект продадут с торгов.
Особняк был построен в 1885 году. В 1916 году художник Дмитрий Кардовский стал владельцем здания. Художника не стало в 1943 году. В 1954 году его дочь заключила договор дарения с Художественным фондом СССР, которому перешло имущество, состоящее из жилого бревенчатого дома, сарая, погреба, жилого флигеля и парка. Часть исторической территории усадьбы занимают новые корпуса Дома творчества.
Дмитрий Кардовский — ученик Ильи Репина. Книжные иллюстрации Кардовского украсили книги Льва Толстого, Ивана Тургенева, Ивана Крылова и других писателей. Известен также как театральный художник: работал в Малом театре, создавая эскизы костюмов и декораций к пьесам Александра Островского и Ивана Тургенева. В Переславле Кардовский написал множество пейзажей и портретов жителей города.